Les autorités recherchent actuellement l'auteur à Solingen.

Un individu inconnu a semé la terreur avec un couteau lors d'une soirée du vendredi vers 21h40, selon les rapports. Les autorités sont toujours à la recherche de l'agresseur, déployant un grand nombre d'officiers et d'unités spécialisées dans le centre-ville de Solingen. Les victimes et les témoins oculaires sont interrogés pour aider à identifier l'auteur.

L'incident violent a eu lieu pendant une fête de la ville célébrant le 650ème anniversaire de Solingen, intitulée "Festival de la diversité". En réponse, la police a rapidement déployé un grand nombre d'officiers et d'unités spéciales dans le centre-ville de Solingen.

Les autorités qualifient l'événement d'"attaque", selon un porte-parole de la police de Düsseldorf. Le porte-parole contredit les rapports des médias initiales qui qualifiaient l'incident de "attaque terroriste". Le porte-parole n'a pas commenté les rumeurs selon lesquelles l'auteur parlait arabe.

Les autorités sollicitent l'aide du public. Tout renseignement ou indice concernant l'incident ou le suspect, ainsi que des images ou des vidéos pertinentes, peut être soumis via le portail d'astuces de la police (https://nrw.hinweisportal.de/).

Plusieurs officiers de police sont actuellement impliqués dans la chasse à l'homme pour le suspect présumé. La police de Solingen a également reçu des renforts d'autres régions de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, selon le porte-parole. La scène de crime a été sécurisée, avec des officiers lourdement armés et des enquêteurs en combinaison blanche visibles, comme l'a détaillé un photographe de l'AFP.

Avant la déclaration officielle sur le nombre de victimes, le maire de Solingen, Tim Kurzbach (SPD), a annoncé sur la page Facebook de la ville qu'il y avait "neuf victimes blessées", et plusieurs étaient encore en train de se battre pour leur vie. "Ce soir, nous sommes tous sous le choc, horrifiés et remplis de profonde tristesse à Solingen", a écrit Kurzbach. "Il me peine que notre ville soit devenue la cible d'une telle attaque."

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), a également exprimé son choc. "Un acte de violence brutale et insensée a frappé notre terre jusqu'à sa moelle", a-t-il écrit sur X. "Toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est avec Solingen, en particulier avec les victimes et leurs familles." Il exprime sa reconnaissance envers "les nombreux services d'urgence et notre police, qui travaillent sans relâche pour sauver des vies en ces moments."

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), s'est rendu sur les lieux du crime pendant la nuit. L'auteur a reportedly "lancé une attaque aléatoire sans avertissement", a déclaré Reul sur la chaîne d'information ntv. Il n'a pas encore pu commenter le mobile ou le suspect. Visiblement ému, Reul a décrit l'incident comme une "situation très grave".

Le "Solinger Tageblatt" a rapporté qu'un des organisateurs du festival était monté sur scène après l'attaque pour annoncer l'annulation du festival sur le Fronhof, une place du marché au centre-ville de Solingen. Il a déclaré que les services d'urgence se battaient pour sauver la vie de neuf personnes. Les spectateurs du festival ont été invités à quitter le centre-ville de Solingen.

Le WDR a rapporté que la police avait donné l'alerte. Des hélicoptères étaient dans le ciel, "des points de contrôle dans toute la ville" et la situation remained unclear.

La police recherche l'individu responsable de l'attaque, appelé le

