- Les autorités prévoient de prendre le contrôle d'environ 80% de Meyer Werft.

L'administration fédérale et le gouvernement de Basse-Saxe visent à acquérir environ 80 % de la Meyer Werft en difficulté pour 400 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, au Parlement de Hanovre.

Conjointement avec le gouvernement fédéral, l'État prévoit également d'offrir des garanties pour empêcher la faillite de l'entreprise. Selon le ministère de l'Économie, cela représenterait environ 1 milliard d'euros chacun pour le gouvernement fédéral et l'État. La semaine dernière, le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) et le gouvernement de l'État ont annoncé leur intention de sauver l'arsenal naval qui traverse des difficultés financières. Lies a maintenant fourni les détails.

Plus de 20 000 emplois en Allemagne sont menacés

Le ministre de l'Économie a justifié la proposition de sauvetage en expliquant que la crise de l'arsenal naval menace directement et indirectement plus de 20 000 emplois en Allemagne, environ la moitié d'entre eux en Basse-Saxe. "L'État ne peut pas rester les bras croisés", a déclaré le politique du SPD. De plus, l'industrie maritime allemande doit être préservée.

Lies a souligné que l'État ne vise pas à être l'actionnaire majoritaire de l'arsenal naval à long terme. "Nous pouvons facilement imaginer un avenir réussi pour l'arsenal naval entre des mains privées", a-t-il déclaré. Cela inclut également une option pour la famille Meyer de racheter les actions.

La Meyer Werft doit sécuriser le financement d'ici mi-septembre

La Meyer Werft, connue pour ses navires de croisière, doit réunir près de 2,8 milliards d'euros d'ici la fin de 2027 pour financer la construction de nouveaux navires. Des accords doivent être trouvés d'ici le 15 septembre.

Il a été rapporté que cette situation n'est pas due à un manque de commandes. Cependant, certains contrats pour les navires ont été signés avant la pandémie de Corona et ne permettent pas de adjustments aux prix énergétiques et des matières premières en hausse. De plus, dans l'industrie, 80 % du prix de construction n'est généralement payé qu'à la livraison du navire - l'arsenal naval doit donc financer la construction avec des prêts en attendant.

Le chancelier fédéral Scholz a loué l'entreprise la semaine dernière à l'arsenal naval de Papenburg comme un "joyau industriel". "La Meyer Werft est un atout précieux que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre et que nous ne perdrons pas", a déclaré Scholz.

Le sauvetage n'est pas encore finalisé. Entre autres, les commissions budgétaires du Bundestag et du Parlement de l'État doivent encore approuver le projet.

Toutes les factions du Parlement de l'État conviennent que l'arsenal naval doit être sauvé. Cependant, le chef de l'opposition, Sebastian Lechner de la CDU, a souligné que l'implication de l'État doit être temporaire. "Il doit être clair que l'arsenal naval ne doit pas devenir une autorité de l'État, car l'État ne sait pas construire de navires", a déclaré Lechner. L'AfD a mis en garde contre la possibilité d'une implication chinoise dans l'arsenal naval si l'État vend à nouveau ses actions.

La critique du sauvetage prévu est venue de l'économiste Marcel Fratzscher. "Il n'y a en réalité aucune bonne raison pour que cette entreprise soit maintenant essentielle pour l'Allemagne. Ce n'est pas le cas", a déclaré le président de l'Institut allemand de recherche économique (DIW) à NDR. L'État ne peut pas commencer à sauver toutes les entreprises qui rencontrent des difficultés. "Nous devons admettre que nous ne pouvons pas produire tous les produits en Allemagne."

L'économiste a également exprimé des doutes sur la compétitivité de la Meyer Werft. "Ce qui est vraiment préoccupant, c'est qu'une entreprise est en difficulté, mais aucun investisseur privé ne veut participer, malgré ces généreuses garanties de l'État", a-t-il déclaré. "Cela devrait être un signe d'alerte pour tout le monde que cette entreprise n'est pas positionnée de manière durable."

Lire aussi: