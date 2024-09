Les autorités ont réagi à la chute du pont Carola.

En Brandebourg, certaines zones le long de l'Oder s'attendent à une alerte de crue cette semaine. Le niveau d'alerte 1 pourrait être déclenché à Ratzdorf, Eisenhüttenstadt et Francfort (Oder) dès mercredi ou jeudi, selon un représentant de l'Agence environnementale de l'État de Brandebourg (LfU). Le porte-parole de la LfU prévient : "La vague n'est pas encore arrivée." Les niveaux d'eau augmentent rapidement, avec le niveau d'alerte le plus élevé, le niveau 4, prévu à l'échelle de Ratzdorf d'ici dimanche. Coïncidence, les élections régionales de Brandebourg ont lieu le même jour. Les comtés se préparent à une situation de crue grave. Les digues sont censées prévenir les inondations et les dommages, et une équipe de crise se réunira à Francfort (Oder) mardi.

La Basse-Saxe devrait connaître une augmentation des niveaux d'eau sur l'Elbe ce week-end, en raison de fortes pluies et d'inondations en République tchèque et en Pologne. La vague de crue actuelle en Saxe entraînera une augmentation significative des niveaux d'eau dans l'Elbe moyen en Basse-Saxe à partir de la fin de la semaine, selon l'autorité étatique NLWKN à Lüneburg. Cependant, selon les prévisions actuelles du centre de prévision des crues de l'Elbe à Magdebourg, une crue majeure comme celles de 2002, 2006 ou 2013 est peu probable. Les niveaux d'eau en Basse-Saxe sur l'Elbe sont actuellement bas, et les experts de l'agence étatique s'attendent à ce que les pluies diminuent et qu'il n'y ait pas d'apports significatifs des tributaires.

L'administration du district de Pirna voit une légère amélioration de la situation sur l'Elbe en raison de la remontée plus lente des niveaux d'eau. Un communiqué de l'administration du district cite "un optimisme prudent", mais ils insistent sur le fait qu'il est encore trop tôt pour se détendre. Le niveau de l'Elbe à Schöna se situe actuellement au-dessus de 6 mètres, indiquant le niveau d'alerte 3. Le centre de prévision des crues s'attend à un pic de crue dans la fourchette moyenne du niveau d'alerte 3, entre 6 mètres et 7,50 mètres, mercredi matin. La prévision de crue a été fréquemment modifiée ces derniers jours en raison de réglages apportés aux vannes côté tchèque. Aucune précipitations significatives n'est attendue dans les jours à venir.

La section du pont Carolabridge de l'Elbe à Dresde n'a actuellement aucun impact sur la remontée du niveau d'eau, selon une estimation de la ville. "Il peut être catégoriquement affirmé que le niveau d'eau n'est pas affecté par la section du pont", déclare René Herold, responsable de l'Office de l'environnement de Dresde. Le niveau d'eau à l'échelle de Dresde, située en aval au niveau du pont Augustus voisin, indique 5,73 mètres dans l'après-midi. Le niveau le plus élevé est prévu pour mercredi, mais sa hauteur exacte est incertaine. Cependant, il est prévu d'être "autour de six mètres", ce qui est moins élevé que prévu initialement. Bien que la section de pont effondrée affecte la vitesse d'écoulement de l'Elbe en aval, Herold la décrit comme "gérable". Cela devrait être compensé par le pont suivant.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a alloué des fonds d'aide d'un milliard de Zlotys (environ 240 millions d'euros) aux victimes des inondations dans le sud-ouest du pays. Tusk promet également une aide pour les maisons endommagées et prévoit de rencontrer ses homologues en Autriche, en République tchèque et en Slovaquie pour chercher conjointement des fonds de l'UE pour la récupération des dommages causés par les inondations. Tusk condamne également les rapports de pillage dans les zones touchées par les inondations et promet une position ferme contre les personnes qui exploitent la situation.

À Untergrafendorf, en Basse-Autriche, une femme a réussi à se sauver des eaux de crue en montant au premier étage de sa maison. Son mari de 70 ans, however, n'a pas pu s'échapper de l'inondation et a été retrouvé mort plus tard, faisant de lui la troisième victime en Autriche.

L'Association allemande des sapeurs-pompiers (DFV) considère que la protection contre les catastrophes en Allemagne est bien préparée pour les inondations à venir. "En principe, nous sommes bien préparés aux situations de crue en Allemagne - également en raison des événements récents", déclare le président du DFV Karl-Heinz Banse au "Rheinische Post". "Non seulement des leçons ont été tirées des événements de pluies intenses dans l'Ahrtal et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi les situations de crue dans plusieurs parties de l'Allemagne cette année ont contribué à cela." Les préparations dans les régions touchées sont en cours - "les unités sont mises en attente, les sacs de sable sont préparés, les données météorologiques sont surveillées" - et la population est informée et peut se préparer en conséquence.

17:30 "Décourageant" : Scholz Assure son Assistance

Le chancelier allemand Olaf Scholz garantit son assistance aux pays voisins touchés par les inondations. "Les inondations que nous voyons sont décourageantes", déclare le politique du SPD lors de sa visite au Kazakhstan. Il a déjà promis son aide aux citoyens des pays voisins touchés. "Nous ferons de notre mieux pour aider."

17:06 Lang : "Il est temps d'agir maintenant"

La dirigeante du parti des Verts Ricarda Lang demande des actions politiques en réponse à la situation critique dans les zones touchées par les inondations en Europe centrale et orientale. La crise climatique, explique-t-elle après avoir consulté l'exécutif du parti à Berlin, entraîne des inondations et des pluies torrentielles plus fréquemment, plus sévèrement et probablement. La politique, selon elle, ne doit pas seulement réagir mais aussi se préparer. "C'est pourquoi il est temps d'agir maintenant." Elle souligne que la protection du climat doit être plus élevée sur l'agenda politique. "Si Merz a déclaré l'année dernière que le monde ne se terminerait pas, cela montre aujourd'hui que c'est le cas pour beaucoup de gens", déclare Lang en référence au leader de la CDU. "Cela signifie que nous devons donner la priorité à la protection du climat."

16:41 Nehammer Alloue des Millions pour la Réparation des Dommages Causés par les Inondations

16:08 Barrage Crack: Residents Urged to Immediately Evacuate

The mayor of the town of Paczkow in southwestern Poland, Artur Rolka, has ordered the immediate evacuation of lower-lying districts following a crack in the dam of a reservoir. "No one can assure that the damage won't worsen," he warns in a social media message. He encourages all residents who need to be evacuated to report and asks those whose houses and apartments have not yet been affected by the water to leave and move to safe areas of the city. After a call for voluntary evacuation was ignored, he has decided on compulsory evacuation, Rolka says on Polish television. The affected reservoir was constructed above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.

15:54 Habeck Advocates for Increased Climate Protection Efforts

Vice-Chancellor Robert Habeck advocates for increased determination in climate protection in response to the flood disaster in several European countries. Specifically, he says to Funke media group newspapers, this means "quickening the expansion of renewables, the energy transition, climate-friendly production in industry." "More frequent floods, disasters like in the Ahr valley, this year in Bavaria - these are the consequences of the climate crisis," Habeck says. "That's why our efforts to contain the climate crisis are so important." However, he warns, more frequent extreme weather events cannot be prevented. Therefore, more preventive measures are required. "Stronger dikes, retention systems, more space for rivers" are needed to better protect people.

15:36 Bilan des Décès Augmenté

Le bilan des inondations dans plusieurs pays européens a augmenté à au moins 15. L'Autriche (trois décès), la République tchèque (un décès), la Pologne (cinq décès), et la Roumanie (six décès) sont principalement touchées.

15:21 La Pologne Déclare l'État d'Urgence pour Certaines Régions

La Pologne a déclaré l'état d'urgence pour les régions touchées par les inondations. Le gouvernement à Varsovie a adopté un décret correspondant lors d'une réunion d'urgence. L'état d'urgence s'appliquera aux parties des voïvodies de Basse-Silésie, de Silésie et d'Opole pendant une période de 30 jours. Il accorde aux autorités plus de pouvoirs pour donner des ordres, car les libertés civiles et les droits sont temporairement restreints. Par exemple, les autorités peuvent évacuer plus facilement certains endroits, zones ou installations. Elles peuvent également interdire aux citoyens d'entrer dans certaines zones.

14:59 Johann Explique les Causes des Pluies Intenses

Paysages submergés et routes, digues rompues : l'une des pires inondations en décennies cause des scènes tragiques en Autriche, Pologne, République tchèque et Roumanie. Mais pourquoi les événements de pluies extrêmes et les risques d'inondation deviennent-ils plus fréquents ? ntv demande à l'expert en eau Georg Johann.

14:34 Les Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens Extendent l'Avis de Voyage Jusqu'au Jeudi

En raison des événements météorologiques sévères actuels dans de vastes parties de l'Autriche, les Chemins de Fer Fédéraux Autrichiens (ÖBB) ont étendu l'avis de voyage urgent émis le 13 septembre 2024 jusqu'au jeudi 19 septembre 2024. "Nous conseillons vivement à tous les passagers de reporter tout voyage inutile pendant cette période à une date ultérieure", écrit ÖBB sur son site Web. Les billets déjà réservés restent valables jusqu'au 22 septembre.

14:19 Le Bilan des Décès Lie aux Inondations en Europe Augmente

Le bilan des décès liés aux inondations dans certaines parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque a augmenté à au moins onze. En Autriche, deux personnes de plus sont mortes, selon la police. En République tchèque, une personne a péri dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie à l'est, a déclaré le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Huit décès avaient été signalés précédemment dans les quatre pays. Les autorités tchèques rapportent également au moins sept personnes portées disparues.

Le gouvernement fédéral vient en aide aux personnes touchées par les inondations dans divers pays européens. Selon la porte-parole adjoint du gouvernement Christiane Hoffmann à Berlin, "nos voisins, nos partenaires européens et les locaux ici devraient savoir : nous surveillons la situation de près et sommes prêts à offrir notre aide." Les dégâts en Autriche, République tchèque, Pologne et Roumanie peuvent être catastrophiques par moments. Hoffmann a commenté : "Nous observons les images avec horreur et sommes consternés par les nouvelles de décès et de personnes portées disparues. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances à tous les touchés."

13:43 Orbán Repousse les Engagements à l'Étranger en raison des Inondations

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a reporté tous ses engagements internationaux en raison des inondations dans son pays. "compte tenu des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en cours en Hongrie, j'ai reporté tous mes engagements internationaux", a-t-il écrit sur le forum numérique X. Il n'a pas fourni plus d'informations. Orbán était censé prendre la parole dans un débat sur le programme de présidence semestrielle du Conseil de l'UE hongrois au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le leader de droite est souvent critiqué par le Parlement européen et la Commission européenne.

13:12 Ostrava Submergée : Ruptures de Digue dans la Troisième Ville la Plus Grande de République Tchèque

12:33 Record de précipitations : 450 litres d'eau par mètre carré dans une ville tchèque

La dépression "Anett" a causé des précipitations incroyables : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec en République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est le plus haut total enregistré ces derniers temps, explique l'expert météo d'ntv.de, Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land est en tête avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région de St. Pölten, et 369 litres à Lilienfeld. À Vienne, 279 litres ont été mesurés avant que les stations de mesure ne tombent en panne, donc les quantités exactes ne sont actuellement pas disponibles. En Pologne, la plus forte pluie, 200 litres, est tombée à Katowice.

12:25 Roumanie : Six morts dans la région des Carpates

Des pluies torrentielles et des inondations ont entraîné la mort d'au moins six personnes dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, à l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être secourues, et environ 6 000 fermes ont été submergées. Les victimes sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte de crue le plus élevé reste en vigueur jusqu'à midi. Des villages isolés sont généralement touchés par les inondations. Les gens ont cherché refuge sur les toits pour éviter d'être emportés par les inondations. Des centaines de pompiers ont été déployés.

11:59 Inondations en Saxe : Le seuil de l'Elbe est dépassé

En Saxe, les niveaux d'eau de l'Elbe continuent de monter. À Dresde, le niveau est à 5,62 mètres à midi, selon le Centre de Crue de l'État. Le deuxième niveau d'alerte de crue a été déclenché dimanche soir. Le seuil pour le troisième niveau d'alerte, qui est à six mètres, devrait être dépassé tôt mardi matin. Le niveau de l'Elbe à Dresde pourrait continuer à augmenter jusqu'à mercredi soir, atteignant son pic. À Schöna, à la frontière avec la République tchèque, le troisième niveau d'alerte est en vigueur avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. Cependant, le centre de crue s'attend à une baisse des niveaux d'eau à Görlitz. Le point culminant d'une inondation est appelé le pic.

11:33 Autriche : Deux morts supplémentaires

En Autriche, deux personnes supplémentaires ont péri noyées, selon les rapports de police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans ont péri dans leurs logements respectifs dans des communes de Basse-Autriche, ont confirmé les autorités. Les deux hommes sont devenus des victimes des eaux de crue à l'intérieur de leurs bâtiments. Dimanche, un pompier est également décédé en pompant une cave. Des conditions exceptionnelles persistent en Autriche orientale en raison de la pluie continue depuis plusieurs jours. Plus de 1800 bâtiments ont été évacués jusqu'à présent, et de nombreuses routes sont fermées en raison des inondations.

11:01 Wrocław se prépare à l'inondation :

Après des pluies torrentielles et des inondations dans le sud-ouest de la Pologne, la ville de Wrocław (Breslau) en Basse-Silésie se prépare à une vague d'inondation imminente. Le maire Jacek Sutryk a émis un avertissement de crue pour la ville située le long de la rivière Oder. Les mesures prises comprennent une surveillance 24 heures sur 24 des digues, le contrôle et la sécurisation des canaux, et la fermeture des passages de digue, comme l'a déclaré le maire lui-même dans une vidéo Facebook. La vague de crue est prévue pour atteindre Wrocław mercredi. Des prévisions antérieures indiquant un impact minimal sur Wrocław ont été révisées, selon le maire. Bien que la crue n'atteigne pas la hauteur de la crue de l'Oder de 1997 qui a submergé un tiers de la ville, Sutryk souligne que l'infrastructure actuelle est en bien meilleure condition, avec de nouvelles digues, bassins de rétention et polders. Il espère que les eaux de crue ne pénétreront pas dans la ville.

10:35 Crise inondation en Basse-Autriche : "La situation reste critique" Malgré une brève accalmie à l'aube, la situation des inondations dans l'est de l'Autriche reste préoccupante. "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours dramatique", déclare la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Les prévisions pour lundi annoncent jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré dans certaines régions. Le principal sujet de préoccupation actuellement est les barrages, les autorités avertissant d'un "risque de rupture de barrage maximal". La vie publique est largement à l'arrêt, avec plus de 200 routes fermées, 1800 bâtiments évacués et de nombreux écoliers et enfants de garderie restant chez eux, selon les rapports de Mikl-Leitner. Environ 3500 ménages sont privés d'électricité. L'ampleur des dommages reste à déterminer. "Les victimes des inondations recevront certainement de l'aide", déclare la cheffe de province. Certaines régions de Basse-Autriche ont connu jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré ces derniers jours - plusieurs fois la quantité normale mensuelle.

10:10 Niveaux de l'Elbe en hausse dangerous : Dresde approche du niveau d'alerte trois En Saxe, les eaux de l'Elbe continuent de monter. Le niveau d'eau à Dresde était de 5,54 mètres ce matin, prévu pour dépasser les six mètres aujourd'hui, déclenchant le niveau d'alerte trois, le deuxième plus élevé. Ce niveau peut entraîner des inondations dans les zones habitées. Le niveau à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque a déjà atteint ce niveau, avec une lecture de 6,09 mètres. Le niveau d'alerte trois est également en vigueur sur la Neiße Lusacienne près de la frontière polonaise, avec un niveau d'eau de 5,56 mètres, à quelques centimètres seulement du niveau d'alerte quatre, le plus élevé. Une section de l'autoroute fédérale 99 à Görlitz a été fermée pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte trois, fixé à 4,80 mètres, est également en vigueur ici.

09:49 Premier décès signalé dans les inondations tchèques : un homme se noie Le premier décès confirmé dû aux inondations en République tchèque s'est produit. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme a perdu la vie dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál dans la région de Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Parmi les disparus figurent trois personnes qui ont été emportées dans une voiture près de Jeseník dans les montagnes de Hrubý Jeseník. On n'a pas retrouvé de trace du véhicule. Les autres personnes portées disparues ont été emportées dans divers cours d'eau, y compris la rivière Otava. Un homme d'une maison de soins pour personnes âgées près de la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit les inondations comme une "inondation centenaire", ce qui signifie qu'elles se produisent statistiquement une fois par siècle au même endroit. Des décès liés aux inondations ont également été signalés dans d'autres pays de l'UE : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme tombe dans la Neiße tout en surveillant le niveau d'eau à Görlitz Une femme est tombée dans la Neiße tout en vérifiant son niveau à Görlitz. Selon les rapports préliminaires, la femme a glissé au bord de l'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur et est tombée dans la rivière. Elle a réussi à nager sur environ 700 mètres en aval avant de se hisser sur la berge près du barrage de Vierradmuhle. Elle reçoit actuellement des soins pour hypothermie.

09:00 THW prépare des opérations à grande échelle sur l'Elbe et l'Oder L'agence fédérale allemande pour l'aide technique (THW) se prépare à des inondations potentielles dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à déployer des équipes plus importantes sur l'Elbe et l'Oder", déclare le responsable du THW Fritz-Helge Voss sur "ZDF Morgenmagazin". Il conseille aux habitants des zones touchées de sécuriser des fournitures essentielles. Voss note que l'Allemagne a eu de la chance avec la météo jusqu'à présent, mais que les rivières Elbe, Neiße et Oder sont prévues pour inonder dans la semaine à venir. Au cours du week-end, le THW a déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, notamment sur le pont endommagé Carolabridge à Dresde. Voss souligne que c'est la quatrième crise d'inondation majeure en Allemagne cette année, nécessitant une préparation et un investissement dans l'équipement. "En fin de compte, ce sont des dépenses d'adaptation au climat", déclare-t-il.

08:43 Réunion d'urgence en Pologne en raison des inondations graves Le Premier ministre Donald Tusk a convoqué une réunion d'urgence de son cabinet ce lundi matin en raison des inondations extrêmes dans le sud-ouest de la Pologne. Il a préparé un décret pour une situation d'urgence, mais le cabinet doit l'approuver d'abord. Les précipitations excessives ont causé des inondations près de la frontière polono-tchèque, affectant particulièrement Nysa dans la région d'Opole. Selon l'agence de presse PAP, les urgences de l'hôpital de Nysa ont été inondées par la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder. Environ 33 patients, dont des enfants et des femmes enceintes, ont dû être évacués en bateau.

08:15 Situation des inondations en Bavière empire La situation des inondations en Bavière reste critique dans certaines régions, car des précipitations sont prévues pour la semaine à venir. Les rapports de police montrent qu'il n'y a pas eu de changements significatifs pendant la nuit dans les zones touchées, et la situation ne devrait pas s'améliorer. Le HDN prévoit une hausse des niveaux d'eau dans divers endroits, tels que le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. Une amélioration progressive est attendue à partir de mercredi, bien que les prévisions de l'ODM annoncent des précipitations continues des Alpes aux pieds de montagne jusqu'à mardi, avec des totaux de précipitations allant de 40 à 70 litres par mètre carré, et jusqu'à 90 litres dans les vallées.

07:32 Inondations dévastatrices en République tchèqueLes zones inondées en République tchèque ne montrent aucun signe d'amélioration. La vague de crue de la rivière March (Morava) a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague, où des rues entières sont submergées. Les autorités locales ont averti les résidents de ne pas interférer avec les services d'urgence sur les réseaux sociaux. Une augmentation supplémentaire du niveau de l'eau de la rivière est attendue dans les prochaines heures.

07:03 Rupture de barrage déclenche des inondations dévastatrices en PologneLes préoccupations augmentent en Pologne après la rupture d'un barrage, permettant aux eaux de crue dévastatrices de se diriger vers la région de Glatzer Neiße. Des vidéos puissantes montrent la force des eaux en crue.

06:40 Morts liés aux inondations en Europe : Pologne, République tchèque et RoumanieLa Pologne, la République tchèque et le Lower Austria font face aux conséquences des inondations dévastatrices, tandis que la situation en Roumanie reste critique après de fortes précipitations. Malheureusement, plusieurs vies ont été perdues en raison des inondations : un pompier en Autriche, une personne en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Evacuations d'urgence en raison des inondations en République tchèqueTout au long du week-end, des inondations massives ont touché des villes entières en République tchèque, comme Jeseník dans les montagnes des Jeseníky et Krnov à la frontière polonaise. À Jeseník, les services d'urgence ont secouru des centaines de personnes en bateau et par hélicoptère. Lorsque les eaux ont baissé, des glissements de terrain ont représenté un risque dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués à Vienne par les inondations du DanubeEn raison des inondations induites par les fortes pluies sur le Danube, les passagers d'un navire de croisière suisse à Vienne ne peuvent pas débarquer. Environ 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord du "Thurgau Prestige" sont actuellement empêchés de quitter le navire, selon la radio suisse SRF et Thurgau Travel. La passerelle du navire est inondée, empêchant les passagers de débarquer. Les médias spéculent sur le fait que d'autres navires de croisière amarrés à Vienne sont également bloqués. Les autorités locales décideront si et quand les passagers pourront débarquer, les passagers risquant de rester à bord jusqu'à au moins mardi, car le "Thurgau Prestige" était prévu pour voyager de Linz à Budapest et retour, maintenant bloqué à Vienne.

La tempête tropicale "Anett", ou "Boris", a apporté des précipitations bibliques et des inondations en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, entraînant au moins huit morts.





