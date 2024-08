Les autorités ont présenté une accusation mise à jour contre Trump, alléguant une manipulation électorale.

L'accusation mise à jour accuse Trump, qui vise un autre mandat en novembre, de "désespoir" et de faire partie d'une "persécution" contre lui sur sa plateforme Truth Social. Elle doit être rejetée. L'affaire devant un tribunal fédéral à Washington implique la participation de Trump à l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Le ministère de la Justice a soutenu que la nouvelle accusation reflète "l'engagement de l'accusation à respecter et à exécuter les décisions et directives de la Cour suprême". Cependant, Smith persiste dans son argument principal selon lequel, bien qu'il ait perdu l'élection de 2020 face au président actuel Joe Biden, Trump était déterminé à "garder le pouvoir" et à renverser les résultats de l'élection.

En juillet, la Cour suprême a accordé à Trump, en tant que président des États-Unis, l'immunité complète contre les poursuites criminelles pour les actes officiels, ce qui s'applique également après son mandat. Cette immunité ne couvre pas les activités privées. Dans l'affaire de fraude électorale contre Trump, la juge Tanya Chutkan doit maintenant déterminer quelles actions de Trump liées à l'élection étaient des actes officiels et lesquelles étaient personnelles.

L'accusation mise à jour conserve les quatre chefs d'accusation initiaux contre Trump : complot pour tromper les États-Unis, obstruction d'une procédure officielle, complot pour obstruction d'une procédure officielle et complot pour violer le droit des citoyens de voter. Deux de ces chefs d'accusation peuvent entraîner une peine de prison allant jusqu'à 20 ans.

L'accusation suggère que Trump a tenté d'arrêter la certification de la victoire de Biden par le Congrès américain. Le Capitole a été envahi par les partisans de Trump le 6 janvier 2021 pendant ce processus de certification. Avant cela, Trump avait alimenté ses partisans avec des allégations non étayées de fraude électorale.

La nouvelle version de l'accusation fait 36 pages, contre 45 pages Previously. Le contenu lié à l'immunité potentielle et aux interactions de Trump avec le personnel du ministère de la Justice à l'époque a été omis.

Compte tenu de la complexité de distinguer entre les actions officielles et personnelles de Trump, un début de procès avant l'élection du 5 novembre n'est pas prévu. Ce report est une victoire importante pour Trump. S'il reprend la Maison-Blanche, il pourrait ordonner au ministère de la Justice de abandonner les poursuites.

Trump fait également face à d'autres affaires criminelles. La décision d'immunité pourrait également avoir un impact sur son procès en Géorgie, où il est accusé de tentative de manipulation électorale. Aucune date de procès n'a été fixée pour cette affaire non plus.

Dans une affaire distincte, un jury de New York a déclaré Trump coupable d'avoir falsifié des documents d'entreprise pour dissimuler un paiement de silence à l'ancienne entert

