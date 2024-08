Les autorités ont mené des recherches dans la résidence de l'influenceur Andrew Tate.

Connu pour ses commentaires misogynes sur les réseaux sociaux, Andrew Tate, ainsi que son frère, font actuellement l'objet d'une enquête de la police roumaine pour des allégations de maltraitance de plusieurs femmes. Ils attendent actuellement leur procès pour ces chefs d'accusation. Des sources indiquent que les autorités cherchent des preuves supplémentaires.

Suite à un tuyau, la police roumaine a mené des perquisitions tôt le matin dans plusieurs propriétés liées à l'influenceur britannique-américain Andrew Tate et son frère Tristan, comme confirmé par leur équipe juridique à "news.ro".

Les frères Tate, ainsi que deux suspects présumés, sont inculpés de trafic d'êtres humains et d'exploitation de femmes en Roumanie. Ils sont actuellement assignés à résidence et attendent leur procès. Le Bureau du procureur de la République pour la criminalité organisée et le terrorisme (DIICOT) a déclaré que des recherches ont été menées dans quatre propriétés dans le cadre d'enquêtes sur des incidents de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent. Aucun suspect n'a été nommé, mais il a été révélé que les enquêtes portent également sur des potentiels nouveaux délits.

Selon les enquêteurs roumains, les Tate et leurs présumés complices ont forcé de jeunes femmes à participer à des vidéos explicites destinées à la distribution commerciale. Ils ont prétendument utilisé des techniques de manipulation pour contrôler les filles. Seven victimes ont été identifiées par les autorités, dont trois qui servent de plaignantes lors du procès. Les Tate et leur frère niellent toutes les allégations.

Andrew Tate a acquis une certaine notoriété en raison de ses remarques misogynes sur les réseaux sociaux. Il se vantait souvent de sa richesse, en affichant des voitures de sport luxueuses et des cigares épais, attirant des millions de jeunes et d'hommes. Les frères Tate, ainsi que les suspects présumés, ont été initialement arrêtés à Bucarest le 30 décembre 2022, et leur assignation à résidence a été ultérieurement convertie en une restriction qui les empêche de quitter la Roumanie.

Cependant, depuis août 2023, les défendeurs sont en liberté – bien qu'ils soient contraints par une clause qui les empêche de quitter le pays. Ils ont récemment utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir des troubles racistes au Royaume-Uni, entre autres choses.

Le Bureau du procureur de la République pour la criminalité organisée et le terrorisme (DIICOT), qui enquête sur les frères Tate et leurs associés, a déclaré qu'ils examinent également des potentiels nouveaux délits liés à 'The Commission'. Lors du procès, 'The Commission' devrait être discuté en tant qu'organisation possible impliquée dans la manipulation et le contrôle des jeunes femmes impliquées dans l'affaire d'exploitation.

