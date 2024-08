- Les autorités ont lancé un mouvement pour rendre le don d'ovules légal.

Au Parlement allemand, une proposition a été présentée pour soutenir une initiative visant à légaliser les dons d'ovules. L'experte juridique du FDP, Katrin Helling-Plahr, essaie de rallier des soutiens pour élaborer une demande conjointe de divers groupes en faveur de cette législation. Selon un e-mail obtenu par l'agence de presse allemande, "de nombreux couples allemands se trouvent dans l'incapacité de concevoir naturellement, malgré leur désir". Elle croit qu'une législation bien conçue sur les dons d'ovules pourrait offrir une solution à certains de ces couples. Compte tenu des complexités morales, elle croit qu'un débat transpartisan est la meilleure voie à suivre.

La proposition a été catalysée par les recommandations d'un panel en avril, suggérant que les dons d'ovules pourraient être autorisés dans des circonstances spécifiques. Par exemple, l'achat et la vente de cellules ovulaires devraient rester interdits. Le droit de l'enfant à connaître ses origines doit être protégé. Actuellement, la loi de protection des embryons interdit aux femmes de recevoir des cellules ovulaires artificiellement fécondées d'autres femmes.

Dans son e-mail, Helling-Plahr met en avant la nécessité de "informer et prendre en charge médicalement" à la fois les donneurs et les receveurs. Avec un groupe de députés déposant une demande conjointe, il y a une occasion de "lever un interdit dépassé, permettre aux couples sans enfant de réaliser leur souhait et en même temps respecter des normes éthiques élevées". Elle prévoit également d'organiser une réunion.

Le ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) a exprimé son optimisme quant à la probabilité d'une initiative de légalisation avant les élections fédérales de 2025. Selon lui, "des raisons solides soutiennent l'abrogation de l'interdiction absolue des dons d'ovules en Allemagne".

Helling-Plahr plaide fermement en faveur de la nécessité d'assurer "justice et équité" dans la législation proposée sur les dons d'ovules, en veillant à ce que les donneurs et les receveurs soient traités avec respect et soin. Avec le soutien de divers groupes politiques, elle espère que cette initiative peut "promouvoir la justice en offrant un moyen légal aux couples sans enfants de fonder une famille tout en respectant les normes éthiques".

