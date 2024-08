Les autorités ont documenté de nombreuses flambées de forêt au Canada.

Canada est une fois de plus menacée par des incendies de forêt, selon les autorités. Près de 33 000 hectares ont été touchés, entraînant la fermeture d'un parc national important.

Actuellement, il y a environ 800 incendies de forêt qui brûlent à travers le Canada, dont 223 qui sont hors de contrôle, selon le Centre interagence canadien d'incendies de forêt (CIFFC). Même le parc national de Jasper, dans l'ouest du pays, n'a pas été épargné par ces flammes, luttant contre elles depuis des semaines.

En raison de l'activité des incendies de forêt, le parc national des Rocheuses canadiennes est temporairement fermé aux touristes, comme indiqué sur leur site officiel. Toutes les réservations de camping jusqu'au 3 septembre ont été annulées. Les incendies ont ravagé une superficie de 33 000 hectares. Après une évacuation obligatoire, les résidents ont pu retourner à Jasper town vendredi dernier, selon la Presse canadienne. On estime qu'environ un tiers de l'infrastructure urbaine a été détruit par ces incendies. Des photos ont montré des quartiers entiers réduits en cendres, avec des ruines de maisons, des voitures calcinées et des arbres brûlés. "C'est comme être au milieu d'un apocalypse ou d'une zone de guerre", a commenté un résident.

L'an dernier, le Canada a été touché par des incendies de forêt à une échelle jamais vue auparavant. Les experts mettent en garde contre une augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies en raison du changement climatique.

