- Les autorités ont découvert un corps après une situation d'urgence.

Suite à un incendie dans un immeuble du centre-ville, les autorités ont découvert un corps dans un appartement sous les toits. Les premières identifications ont fait penser que la victime était un habitant local de cet appartement, selon un représentant de la police. Bien que l'identité n'ait pas encore été vérifiée, la cause de la mort reste pour l'instant inconnue. Deux habitants de l'appartement ont subi des blessures graves, probablement dues à l'inhalation de fumées.

Les premières enquêtes indiquent que l'incendie a commencé aux heures matinales dans l'appartement sous les toits, situé en périphérie de la zone centrale. La possibilité d'une panne technique ou d'un incendie criminel, comme une cigarette jetée, n'a pas encore été exclue.

Selon les témoignages, le toit était entièrement en flammes, et en raison de la construction complexe de l'immeuble, l'incendie s'est propagé au toit d'un immeuble résidentiel adjacent. Plus de 250 services d'urgence ont été déployés sur place. Ils ont réussi à arrêter et à éteindre l'incendie, évitant ainsi sa propagation à d'autres bâtiments voisins.

De nombreux occupants ont été évacués de l'immeuble, et un résident a été sauvé de l'appartement en feu à l'aide d'un 'sac à saut' fourni par les pompiers. Les évaluations des dommages prévoient une perte financière importante, estimée à plusieurs millions. L'enquête se poursuit.

L'appartement sous les toits, où s'est produit cet incident tragique, fait partie des immeubles résidentiels entourant le centre-ville. En raison de la rapide propagation de l'incendie, les immeubles résidentiels voisins ont également été mis en danger.

