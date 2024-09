Les autorités ont découvert le corps présumé du suspect impliqué dans la fusillade, selon les forces de l'ordre.

Un cadavre, censé être celui de Joseph Couch, a été découvert mercredi après-midi dans un terrain isolé en rase campagne à proximité de l'autoroute I-75, au nord-ouest de London, par un duo de civils et deux officiers de police qui le recherchaient, selon les informations de la police de l'État du Kentucky.

Les autorités sont convaincues que le corps appartient à Couch en raison d'objets trouvés sur les lieux, a ajouté la police. Le corps sera envoyé à la capitale de l'État pour une identification définitive, selon la police.

Couch, perché au bord d'une falaise, a tiré avec une AR-15 sur des véhicules sur l'autoroute I-75 dans le comté de Laurel près de London aux alentours de 19h le 7 septembre, peu après avoir envoyé un message à une femme pour dire qu'il avait l'intention de "tuer un tas de gens", ont révélé les autorités.

Cinq personnes ont été hospitalisées suite à des blessures par balle. Les coups de feu ont entraîné la fermeture de l'autoroute pendant plusieurs heures et ont déclenché une chasse à l'homme qui a abouti à la fermeture temporaire des écoles et à des appels des enquêteurs aux résidents des environs de rester à l'écart de la nature sauvage.

Le corps a été découvert dans la région de la sortie 49 de l'I-75 dans le comté de Laurel, à environ 10 miles au nord-ouest de London, a révélé la police de l'État mercredi. Plus tôt, les autorités avaient annoncé la découverte d'un véhicule appartenant à Couch sur une route forestière à proximité de la sortie 49, avec une boîte de munitions vide à l'intérieur.

