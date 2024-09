- Les autorités ont décidé de mettre un terme à leur enquête sur les accusations de discrimination raciale.

Le parquet de Fulda a clos son enquête sur les allégations de discours de haine lors d'une soirée organisée au Centre de formation pour la finance et la justice à Rotenburg, dans la région nord-est de la Hesse. Après une analyse approfondie, y compris plusieurs témoignages de témoins et la revue de plusieurs vidéos enregistrées lors de l'événement, aucune preuve n'a été trouvée pour étayer les allégations, selon la porte-parole Christine Seban.

Après l'événement du 23 janvier, des allégations ont été formulées dans les médias selon lesquelles les participants auraient chanté des chansons racistes sur "L'Amour Toujours" de Gigi D'Agostino. Cependant, le parquet n'a pas réussi à trouver de témoins qui pourraient attester de tels chants, et aucune des vidéos saisies ne contenait de matériel incriminant.

Les articles de presse ont rapporté que des slogans tels que "L'Allemagne pour les Allemands" et "Dehors les étrangers" ont résonné pendant l'événement. De plus, il a été rapporté que des étudiants d'origine migratoire ont exprimé des sentiments d'inconfort et d'intimidation avant l'occasion.

Ces allégations ont suscité un intérêt considérable du public. Par conséquent, l'ancien ministre des Finances de Hesse, Alexander Lorz (CDU), a abordé la question lors d'une commission parlementaire de l'État, une manifestation pacifique contre le racisme s'est déroulée au centre de formation, et l'établissement a publié une déclaration publique condamnant le racisme et la discrimination.

Le Centre de formation pour la finance et la justice dans le district de Hersfeld-Rotenburg accueille environ 1 000 nouveaux étudiants et stagiaires en double formation destinés aux services publics chaque année, avec environ 820 entrants pour l'administration financière de Hesse et environ 210 pour les secteurs de la justice de Hesse et en partie de Thuringe.

Malgré les allégations, aucun étudiant présent à l'événement n'a été identifié comme participant ou soutenant les chants racistes présumés. L'Union des étudiants du Centre de formation a publié une déclaration condamnant toute forme de discrimination et a souligné son engagement à promouvoir un environnement d'apprentissage inclusif.

