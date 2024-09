Les autorités ont arrêté des personnes liées à un incendie effrayant dans une église du nord de la France.

Après un impressionnant incendie qui a ravagé une église du XIXe siècle dans la ville du nord de la France, Saint-Omer, les autorités ont arrêté un suspect. Né en 1985, cet individu a un passé d'incidents liés à l'incendie, comme l'a confirmé le parquet. Il sera examiné pour avoir causé des dommages criminels en utilisant des méthodes dangereuses avec un mobile religieux.

L'incendie a éclaté lundi soir dans la sacristie de l'Église de l'Immaculée Conception. Environ 120 pompiers ont été déployés pour éteindre les flammes. Des vidéos circulant sur les plateformes en ligne ont capturé la tour entière de l'église en flammes, qui s'est finalement effondrée, ainsi que la destruction complète du toit. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé. Plus de 50 habitants ont été relogés pour des raisons de sécurité.

Selon le communiqué de la ville, l'église, dédiée en 1859 et rénovée de manière approfondie en 2018, présentait un mobilier de style néo-gothique dans ses murs. La préfecture a assuré que 20 objets religieux avaient été sauvés. "Une fois de plus, notre patrimoine religieux est victime des flammes", a déclaré la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur la plateforme X.

La destruction de l'église a été tristement mise en évidence dans le spectacle de feux d'artifice de la soirée, les explosions de couleurs se reflétant sur le bâtiment en feu. Suite à l'enquête, il a été découvert que le suspect avait l'intention de faire exploser plus de feux d'artifice à l'intérieur de l'église, dans le but de causer encore plus de dommages.

