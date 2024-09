Les autorités ont accordé l'autorisation de poursuivre l'exploitation du chantier naval Meyer Werft, géré par l'État.

L'autorité administrative et la Basse-Saxe ont pour objectif d'acquérir environ 80,7% de Meyer Werft pour un montant de 400 millions d'euros. Cette transaction inclut également des garanties de prêt d'environ 2 milliards d'euros. Par conséquent, les chantiers navals situés à Papenburg et Neptun-Werft à Rostock-Warnemünde passeront sous propriété de l'État. Toutefois, la Meyer Werft en Finlande restera propriété de la famille Meyer.

L'administration de l'État de Basse-Saxe a pris cette décision en milieu de semaine dernière. Toutefois, l'approbation du Comité des affaires intérieures du parlement de l'État est toujours nécessaire, une procédure prévue pour mercredi. Selon le ministère fédéral de l'Économie, l'aide de l'État ne devrait pas nécessiter l'approbation de l'UE.

Le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe justifient cette intervention en invoquant le fait que le chantier naval garantit environ 3 800 emplois et est crucial pour le secteur de la construction navale allemande. Il a également un impact significatif sur les compétences en matière de construction navale dans le pays et devrait contribuer à la transition énergétique de la nation en fabriquant des plates-formes pour parcs éoliens en mer à Rostock-Warnemünde. De plus, il pourrait jouer un rôle plus important dans la construction navale militaire.

Actuellement, le chantier naval construit principalement de grands navires de croisière et a connu un certain succès dans ce domaine. however, il a rencontré des difficultés principalement en raison de fortes augmentations de prix et de l'incapacité à transférer immédiatement ces coûts à ses clients, car il reçoit la majeure partie des frais de navigation à la livraison. Selon les informations du ministère fédéral des Finances, le sauvetage de l'État comprendra également un "réglage des échéances de paiement".

