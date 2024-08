- Les autorités norvégiennes ont été invitées à partager leurs idées sur l'état actuel des choses dans la région.

À la suite de l'incident horrible de Solingen, les drapeaux des établissements publics en Rhénanie-du-Nord-Westphalie seront mis en berne dimanche. Le ministre de l'Intérieur Herbert Reul a déclaré un jour de deuil dans tous les bâtiments gouvernementaux de l'État pour le jour du service commémoratif, selon l'annonce du ministère.

Cette tragédie n'a pas épargné Solingen seule ; elle a touché chacun de nous. Maintenant plus que jamais, il est crucial d'afficher l'unité et la compassion, dit le politique de la CDU. Le jour de deuil sert de "geste de souvenir silencieux mais impactant" pour les victimes, leurs familles et ceux qui en ont été affectés.

Dimanche, Solingen accueillera un service pour honorer les victimes de la tragédie. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est attendu. During l'attaque, un homme a pris la vie de trois invités de la fête de la ville de Solingen avec un couteau, laissant huit autres blessés. Un Syrien de 26 ans, qui avait cherché refuge en Allemagne via la Bulgarie, est suspecté du crime. L'État islamique (EI) a revendiqué l'attaque.

