Les autorités néerlandaises vérifient officiellement l'envoi d'avions de combat F-16 en Ukraine

Le ministère de la Défense néerlandais confirme la livraison des premiers F-16 à l'Ukraine : "L'autorisation d'exportation pour l'expédition a été accordée le 1er juillet", a déclaré le ministère. "À la suite de cela, les premiers F-16 promis ont été transférés à l'Ukraine. Les Pays-Bas jouent un rôle substantiel dans le soutien et la maintenance de ces avions", a poursuivi le ministère. Le nombre exact de chasseurs livrés jusqu'à présent reste incertain. Au total, les Pays-Bas ont promis d'envoyer 24 avions à Kyiv. Comme mentionné précédemment par le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov, les deux parties ont conclu un accord pour collaborer dans le cadre de l'alliance aérienne concernant la livraison d'avions F-16 à l'Ukraine et la formation de pilotes militaires.

22:28 Zelensky : "Les Ukrainiens ont démontré notre capacité à pousser la guerre en Russie" Deux mois après le lancement de l'offensive de l'armée ukrainienne dans la région de Kursk en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de l'opération. "Aujourd'hui marque deux mois de nos actions militaires dans la région de Kursk - une phase importante de la guerre qui a considérablement contribué à nos efforts collectifs", a-t-il détaillé sur Twitter. "Les Ukrainiens ont montré notre capacité à avancer la guerre en Russie", a déclaré Zelensky. "Avec un soutien adéquat de nos alliés, nous serons en mesure d'exercer la pression nécessaire sur la Russie pour qu'elle comprenne que cette guerre ne lui apportera aucun bénéfice".**

21:28 Les Pays-Bas et l'Ukraine prévoient des projets de drones conjoints Les Pays-Bas ont convenu d'investir 400 millions d'euros dans le développement conjoint de drones avec l'Ukraine. Le ministre de la Défense Ruben Brekelmans a révélé lors d'une visite surprise à Kyiv que ce projet comprend des drones d'attaque, de défense et de surveillance. L'Ukraine a besoin de ces véhicules aériens pour cibler des installations militaires. Environ la moitié des fonds sera allouée aux Pays-Bas, le reste étant partagé entre l'Ukraine et d'autres pays.**

20:33 Soldat russe arrêté pour avoir tué des soldats ukrainiens qui se rendaient Des forces ukrainiennes ont capturé un soldat russe suspecté d'être impliqué dans l'exécution de prisonniers de guerre ukrainiens à l'est. Selon les médias ukrainiens, trois soldats ukrainiens ont rendu leurs armes au début septembre lors de combats dans la région de Donetsk. Ils ont été Immediately shot by Russian soldiers, an incident witnessed and recorded by a drone. The perpetrators can clearly be seen on the video. Now, one of these Russian soldiers has been apprehended by Ukrainian forces. During his interrogation, he reported on numerous executions of Ukrainian soldiers by his compatriots. Nevertheless, Russian soldiers are also executed by their own troops if they refuse to participer à de grandes attaques sur les positions ukrainiennes.**

19:59 L'Ukraine offre la résidence numérique aux étrangers Suite à l'exemple de l'Estonie, l'Ukraine a introduit un programme de résidence numérique pour les étrangers, nommé "uResidency". Selon les médias, ce programme permet aux étrangers d'accéder à distance aux services du pays, tels que la possibilité d'établir une entreprise et d'ouvrir un compte bancaire, et de payer des impôts à un taux réduit. Selon "Kyiv Independent", "uResidency" est inspiré du succès d'un programme similaire en Estonie, qui a généré 64,3 millions d'euros de recettes fiscales l'année dernière. L'Ukraine vise à générer 1 million de dollars de recettes fiscales auprès de 1 000 étrangers enregistrés numériquement la première année. Actuellement, seuls les citoyens de l'Inde, du Pakistan, de la Thaïlande et de la Slovénie peuvent participer au programme. L'UE a aidé à sa mise en œuvre. Le taux d'imposition pour les entrepreneurs étrangers est fixé à 5 % sur les bénéfices.**

18:44 Protestations à Berlin contre la prestation de Netrebko Presque 100 personnes ont protesté devant l'Opéra d'État de Berlin avant le spectacle d'Anna Netrebko dimanche. Les activistes avaient déjà protesté contre sa prestation l'année dernière en raison de ses liens présumés avec Vladimir Poutine. Cette année, Netrebko a interprété le rôle d'Abigaille dans "Nabucco" de Giuseppe Verdi, après avoir joué Lady Macbeth dans "Macbeth" l'année dernière. Ces dernières années, les concerts de Netrebko ont été annulés dans plusieurs États occidentaux. Sa direction souligne toujours qu'elle s'est exprimée contre la guerre. Les critiques estiment que ses actions, avant et après l'invasion complète de l'Ukraine par la Russie, indiquent une position différente.**

17:30 Le ministre néerlandais de la Défense à Kharkiv : l'Ukraine doit maintenir une distance avec la Russie Ruben Brekelmans, ministre néerlandais de la Défense, a noté lors d'une visite à Kharkiv, en Ukraine, que le pays ne peut se défendre qu'en maintenant une plus grande distance avec la Russie. Il a partagé ses observations sur Twitter, décrivant des appartements endommagés, des coupures de courant et des enfants allant à l'école dans des abris.**

16:10 L'Ukraine affirme avoir éliminé plus de 660 000 soldats russes depuis le début de la guerre Selon l'état-major ukrainien, la Russie a perdu plus de 660 000 soldats dans son conflit. Le militaire ukrainien a annoncé dans un communiqué que 660 470 soldats russes ont été "éliminés", ce qui est généralement compris comme signifiant tués ou grièvement blessés et incapables de continuer à servir dans l'armée.**

15:14 Un mort dans une frappe de drones massive de la Russie Une frappe de drones massive de la Russie en Ukraine a fait au moins une victime. Une voiture d'un homme de 49 ans a été touchée par un drone dans la région de Kharkiv, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Les autorités ukrainiennes ont également rapporté que

15:52 "Échange d'espace contre des pertes" - Le retrait de certaines zones fait partie de la stratégie de l'Ukraine

Mykola Bielieskov, analyst militaire au sein de l'Institut ukrainien des études stratégiques financé par l'État, a informé le "New York Times" de la stratégie de l'Ukraine qu'il appelle "échange d'espace contre des pertes". Il s'agit de remplacer les villes assiégées après avoir infligé un maximum de pertes humaines et matérielles aux Russes. "Il s'agit de savoir combien ils perdent avant de réaliser que c'est sans espoir", déclare Oleksandr Solonko, membre du 411e bataillon de drones ukrainien, concernant les pertes russes. Certains commandants ukrainiens considèrent abandonner une position ou un établissement si cela réduit leurs pertes personnelles.

13:14 L'Ukraine : la Russie priorise le pont de Crimée par rapport à des objets similaires sur son propre territoire

Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, a commenté la livraison de missiles anti-aériens S-300 dans la région du pont de Crimée sur la chaîne de télévision Espreso. "Il y a effectivement un besoin de reconstituer leurs stocks", a déclaré Pletenchuk. "Les Russes ont effectivement déployé de substantiels systèmes anti-aériens, couramment appelés 'grands systèmes anti-aériens', à cet endroit. Ce n'est pas un hasard", a déclaré Pletenchuk à la chaîne. La Russie accorde une grande valeur au pont de Crimée non seulement pour sa fonctionnalité logistique, mais aussi pour sa signification symbolique, comme l'a mentionné le porte-parole. L'Ukraine vise à détruire définitivement le pont de Crimée, mais n'y est pas parvenue en raison de sa forte protection. La structure a été endommagée deux fois par des attaques.

12:48 Merz : Si l'Ouest se retire, la Russie en demandera plus

Le chef de la CDU, Friedrich Merz, met en garde dans un éditorial invité pour "Focus" contre tout leurre ou tentative de persuasion quant à la nature de cette guerre. Poutine démantèle un ordre politique construit sur la coopération avec la Russie en Europe après 1990, ni l'Europe ni l'OTAN n'ont violé aucun accord ou provoqué aucun acte qui pourrait justifier une attaque de la Russie contre l'Ukraine, a déclaré Merz. Si l'Ukraine reste ferme et que le soutien occidental se poursuit, la Russie réalisera que la violence militaire supplémentaire est sans objet. Cependant, si l'Ouest retire son soutien, "la Russie est sortie victorieuse et en demandera plus", a mis en garde Merz.

12:14 Le militant russe de l'opposition Dadin serait mort au combat pour l'Ukraine

Le militant russe de l'opposition Ildar Dadin serait décédé lors de son déploiement avec l'armée ukrainienne. Il aurait trouvé la mort lors des combats autour de Kharkiv, selon la journaliste Xenya Larina sur la plateforme X. Aucun_confirmation officielle n'a été reçue de Kyiv. Dadin avait été condamné à trois ans de prison en Russie en 2015 pour avoir participé à des manifestations de protestation. Il avait été libéré après avoir purgé 15 mois de sa peine. En 2023, Dadin a rejoint le Corps volontaire russe pour lutter contre la Russie dans la guerre.

11:34 La brigade ukrainienne diffuse une vidéo d'une frappe de drone remarquable sur un char russe

La 60e brigade d'Ukraine a diffusé une vidéo dans laquelle elle affirme avoir détruit un char russe à l'aide d'un drone dans la région de Donetsk. La séquence montre le drone explosant le char, ce qui envoie la tourelle du char dans les airs:

11:06 Plusieurs morts civils et blessures graves dans des attaques russes

Au moins quatre civils ont perdu la vie et au moins 30 autres ont été blessés dans des attaques russes en Ukraine la veille, selon le "Kyiv Independent".

Selon des sources ukrainiennes, le ratio de munitions d'artillerie est maintenant de 3 contre 1 en faveur du côté russe. Cependant, un soldat de la 72e brigade, qui a défendu Wuhledar jusqu'à son récent retrait, a rapporté une situation bien plus défavorable en termes de systèmes d'artillerie. En fin d'été, les Russes avaient un avantage de 10 contre 1 en systèmes d'artillerie autour de Wuhledar. Un soldat s'est interrogé: "Comment un de nos systèmes d'artillerie peut-il lutter contre 10 des leurs?"

09:59 La Russie frappe l'Ukraine avec des drones et des missiles

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a lancé 87 attaques de drones sur l'Ukraine pendant la nuit. Quarante-quatre missiles ont également été abattus, l'armée de l'air rapportant la destruction de 56 drones et de deux missiles. Le reste des drones ont probablement été abattus par des moyens de guerre électronique.

09:13 Les avions de chasse F-16 : la Première ministre danoise Frederiksen présente ses excuses à l'Ukraine

10:31 "Kyiv Post" : Plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, tués dans une attaque de roquette

Un rapport récent du "Kyiv Post" suggère que plus de 20 soldats, dont six officiers nord-coréens, ont été tués dans une attaque de roquette près de Donetsk occupée par la Russie jeudi. Selon une source de renseignement, ils étaient présents pour consulter leurs collègues russes et observer les préparatifs d'entraînement du personnel avant l'attaque.

09:50 Ukraine : Plusieurs positions de combat russes détruites - avec des missiles Storm Shadow

Le quartier général des Forces armées ukrainiennes rapportent la destruction de trois positions de combat des 35e et 27e brigades de chars motorisés et de la 2e armée combinée des troupes russes. Les attaques ont été menées à l'aide de missiles Storm Shadow et GMLRS par l'Air Force et les troupes de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes, avec la coopération d'autres composantes de la défense. L'Ukraine utilise le Storm Shadow britannique depuis un certain temps, mais pas la version à longue portée, car il n'y a pas encore d'approbation. Les GMLRS peuvent être tirés à partir de lanceurs multiples HIMARS, avec une portée d'environ 70 kilomètres.

09:04 ISW : Les efforts de recrutement de la Russie se détériorent et atteignent leurs limites

Le Kremlin prévoit finalement de continuer à verser des paiements généreux aux nouveaux recrues qui signent des contrats militaires avec le ministère de la Défense dans les années à venir. Cependant, l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) indique que les efforts de recrutement en cours donnent des résultats insuffisants, et l'augmentation significative des incitations financières suggère "que les efforts de recrutement actuels ne sont pas suffisants pour maintenir la génération continue de nouvelles forces nécessaires au militaire russe pour maintenir son tempo offensif en Ukraine". L'ISW estime des restrictions à moyen et long terme sur le nombre de recrues que la campagne de mobilisation de la Russie peut générer, et les incitations financières ne seront probablement pas significatives pour résoudre ces restrictions.

08:20 Expert en Russie voit des défis et des opportunités pour l'offensive ukrainienne

L'expert en Russie Mark Galeotti écrit dans un article invité pour le "Sunday Times" que l'Ukraine, avec l'équipement neuf qu'elle reçoit, peut établir de grandes brigades pour lancer une contre-offensive significative d'ici 2025. Simultanément, Galeotti croit qu'il y a un permis pour l'utilisation d'armes à longue portée comme les ATACMS et le Storm Shadow. De plus, Kyiv utilise déjà efficacement ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes, affirme-t-il. En même temps, il devient de plus en plus difficile de recruter des soldats pour la Russie malgré des incitations financières importantes, il y a un déficit de main-d'œuvre important dans le pays, et les stocks d'équipement militaire s'épuisent. Galeotti met en évidence les principaux dangers pour l'Ukraine comme le renforcement des forces dans l'UE qui rejettent le soutien à l'Ukraine et la victoire potentielle de Donald Trump aux États-Unis lors des élections.

07:40 Cinq républicains visitent la Hongrie, mettent en garde contre un glissement supplémentaire vers la Russie

Cinq sénateurs républicains américains ont exprimé leur inquiétude quant aux liens grandissants de la Hongrie avec la Russie et sa coopération croissante avec la Chine suite à leur visite dans le pays. La délégation comprenait les sénateurs républicains Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven. Le sénateur Jerry Moran a exprimé son inquiétude quant aux liens grandissants de la Hongrie avec la Russie et l'érosion de ses institutions démocratiques dans un communiqué et a appelé à une coordination plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Il est dans notre intérêt commun que nos pays travaillent étroitement ensemble. Nous exhortons la Hongrie à entendre les avertissements de ses alliés et à y répondre." La Hongrie a été un allié essentiel de la Russie dans l'UE, avec le Premier ministre Orban s'opposant régulièrement à l'aide à l'Ukraine, prônant la négociation et échoant souvent les arguments du Kremlin. La Hongrie a également condamné le conflit mais a refusé de fournir des armes à l'Ukraine.

03:58 L'ambassadeur russe aux États-Unis quitte son poste à Moscou

Les rumeurs circulent selon lesquelles l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, plie bagage. Il serait en train de retourner à Moscou, comme l'a déclaré un représentant du ministère des Affaires étrangères, selon l'agence de presse Interfax. Selon "Vedomosti", le départ de l'ambassadeur est imminent. Pas beaucoup plus d'informations n'étaient disponibles pour le moment. Antonov occupe ce poste depuis 2017.

21:46 Ukraine : Les troupes russes transforment les prisonniers de guerre en soldats morts - 93 pertes

Les autorités chargées de l'application de la loi disposent de sources fiables indiquant que les forces d'invasion russes ont brutalement exécuté de nombreux prisonniers de guerre ukrainiens. Yuri Belousov, chef du département de guerre du Bureau du procureur général, a mentionné lors d'une diffusion que "nous avons des informations sur 93 de nos soldats qui ont trouvé la mort au combat". Belousov a souligné que 80 % de ces exécutions ont eu lieu cette année. La tendance à prendre des vies a commencé en novembre 2023. "L'attitude des soldats russes envers nos POWs s'est détériorée", a déclaré Belousov.

22:14 Rapport: Kyiv envisage-t-il des concessions significatives à l'OTAN? Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a laissé entendre qu'il prendrait des "décisions importantes" lors de la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre, en collaboration avec Washington et d'autres nations. Selon le "Financial Times", la nouvelle stratégie de l'Ukraine consiste à chercher un soutien militaire et diplomatique auprès de ses alliés pour contraindre la Russie à négocier. De nombreux diplomates occidentaux et officiels ukrainiens estiment à présent que des garanties de sécurité significatives pourraient servir de base à une solution négociée, avec la Russie conservant le contrôle de facto mais pas de jure sur les territoires qu'elle occupe actuellement. Des discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN sont également en cours.

21:23 Analystes: la Russie perd trois fois plus d'équipement que l'Ukraine Selon l'analyste Jakub Janowski du groupe de surveillance open source Oryx, la Russie perd en moyenne trois fois plus d'équipement que l'Ukraine. Bien que la Russie dispose de plus de soldats et de puissance de feu, son matériel soviétique vieillissant s'use rapidement et sa production ne couvre pas les pertes. Dans le même temps, la production ukrainienne ne couvre qu'une petite fraction de ses pertes. L'analyste polonais Konrad Muzyka, directeur de Rochan Consulting, met en garde sur la vulnérabilité de la Russie en termes de potentiel de mobilisation, de main-d'œuvre et de capacité de production, car le temps joue actuellement en sa faveur. Janowski estime que la Russie pourrait rencontrer des difficultés si l'Occident intensifie son soutien. Les livraisons de l'équipement militaire promis à l'Ukraine sont toujours en attente. Oryx a rapporté que Kyiv attend au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie mobiles.

20:34 L'Ukraine affirme avoir abattu un bombardier russe, des photos des débris circulent Les forces ukrainiennes revendiquent la victoire après avoir abattu un bombardier russe. L'avion aurait été abattu samedi au-dessus de Kostiantyniwka dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des photos montrent les débris d'un avion qui a percuté une maison, provoquant un incendie.

