Les autorités monétaires centrales se réunissent sur les prairies ouvertes

Dans l'immensité paisible de Jackson Hole, niché entre les imposantes montagnes Teton et la prairie parsemée de la Snake River, vous pouvez vous adonner à des activités détendues comme l'équitation et la pêche à la mouche. Ou alors, vous pourriez être un banquier central, exerçant une influence sur les marchés financiers mondiaux depuis cet endroit isolé.

Dans les annales de l'histoire financière, Jackson Hole s'est fait connaître comme un sanctuaire pour les criminels, en particulier lorsque des malversations financières majeures se produisaient entre les côtes Est et Ouest. Bondissez jusqu'à nos jours, et ce ne sont plus des individus malveillants qui affluent vers cette vallée reculée, mais des hommes et des femmes qui façonnent le destin économique du monde.

L'attente est à son comble sur les places boursières de New York, Londres et Francfort, à l'approche de la fameuse "réunion de Jackson Hole". C'est une abréviation pour une conférence de trois jours et un discours de Jerome Powell, président de la banque centrale américaine, qui partagera ses vues sur les baisses de taux d'intérêt potentielles, leur calendrier et si la politique monétaire américaine donnera la priorité à la réduction du chômage ou au contrôle de l'inflation.

Bien que les détails des fluctuations des taux d'intérêt puissent sembler étrangers à la vie quotidienne, leurs effets se font sentir dans le monde entier, impactant les cours de la Bourse, les coûts des prêts hypothécaires, les paiements des assurances-vie et les décisions d'investissement avisées liées à la fabrication et à la création d'emplois. Sur Bloomberg TV, des professionnels de la finance occupés se rassemblent pour regarder le spectacle, avec un homme en chemise à carreaux qui sourit devant le paysage captivant des montagnes Rocheuses.

Une Réunion d'Elite

La conférence a lieu au Jackson Lake Lodge, situé à courte distance de la ville de Jackson. Les visiteurs peuvent profiter d'activités en plein air comme la pêche à la mouche et l'équitation, tandis que les banquiers centraux échangent des théories économiques critiques et partagent des opinions éclairées sur l'effet des mesures de politique monétaire, comme les ajustements des taux d'intérêt et l'achat ou la vente de securities - tous outils essentiels pour orienter l'économie réelle.

Une invitation à Jackson Hole est aussi prisée parmi les banquiers d'investissement et les gérants de fonds que les billets de concert de Taylor Swift le sont pour leurs enfants adorés. Mais seulement 120 invités, constitués de banquiers centraux éminents et de officiels gouvernementaux sélectionnés, reçoivent cette invitation chaque année. Leur silence, cependant, se traduit par une atmosphère palpable d'anticipation, alors qu'ils méditent sur le sens des déclarations cryptiques qu'ils finissent par publier, qui pourraient influencer des milliards de dollars avec ces déclarations.

Une invitation à Jackson Hole a le poids d'une mine d'or; les rares participants rarement révèlent leurs pensées ou intentions, laissant souvent leurs collègues et clients spéculer. Cependant, il y a eu des exceptions notables à cette règle. En 2016, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a clairement exprimé sa position sur la politique monétaire. Elle a soutenu la belief que les décisions de politique monétaire ne devraient pas être entre les mains du gouvernement, mais plutôt confiées aux banques centrales, en mettant l'accent sur leur indépendance pour assurer la responsabilité et l'équité.

Cependant, le président Trump a une opinion différente, affirmant que son génie pour réussir et créer de la richesse, qui lui a été accordé lorsqu'il est devenu président, lui donne le droit d'influencer les décisions sur les taux d'intérêt. Sa rhétorique, lors de sa campagne de réélection, a laissé entendre une potential confrontation avec les montagnes du Wyoming, si ses visions pour l'alignement et l'exécution de la politique monétaire n'étaient pas rencontrées.

Cet article a été publié pour la première fois sur stern.de

La BCE, faisant partie de la réunion d'élite, se rend à Jackson Hole pour la conférence annuelle, contribuant aux discussions sur les politiques économiques mondiales et les ajustements potentiels des taux d'intérêt. During the conference, the remarks by Jerome Powell, the president of the Federal Reserve, can significantly impact currency exchange rates and financial markets worldwide.

Lire aussi: