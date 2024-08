Les autorités monétaires américaines émettent des déclarations de mise en garde concernant un retard potentiel dans l' ajustement des taux d' intérêt

La Réserve fédérale cherche à endiguer l'inflation sans nuire à l'économie, et certains banquiers centraux émettent des doutes sur leur approche, suggérant une augmentation prochaine des taux d'intérêt.

Le économiste de la Fed Austan Goolsbee a mis en garde contre les dangers potentiels d'un report de l'augmentation des taux. Apparissant sur CBS le dimanche, le président de la Fed de Chicago a noté qu'il n'y avait pas de garantie que la Fed baisse son taux directeur comme prévu en septembre, mais ne pas agir pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l'emploi. "Si vous fixez des taux d'intérêt élevés et les maintenez là où l'inflation diminue, vous resserrez en réalité la politique monétaire", a-t-il expliqué.

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, est du même avis. Elle a déclaré au Financial Times qu'il est grand temps de réévaluer les taux d'intérêt.

Depuis plus d'un an, la Fed maintient son taux directeur entre 5,25 % et 5,50 % pour tempérer la croissance économique et maintenir une pression à la baisse sur l'inflation. Goolsbee a souligné que le tableau économique comprend à la fois des signes prometteurs et certains facteurs préoccupants : "Si vous maintenez la politique monétaire trop restrictivement sur une période prolongée, vous rencontrerez des problèmes avec le mandat de la Fed en matière d'emploi".

Alors que les données sur l'emploi faibles ont suscité des craintes de récession plus tôt ce mois-ci, les marchés financiers ont connu des perturbations. Cependant, une série de données positives a depuis apaisé ces craintes. Les investisseurs attendent maintenant avec impatience des indications sur la prochaine étape de la Fed. Le symposium de Jackson Hole, qui commence jeudi, offre une plateforme opportune. Le président de la Fed, Jerome Powell, est censé utiliser cette réunion vendredi pour signaler tout assouplissement de la politique imminent avant la décision sur les taux du 18 septembre.

L'approche de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire, visant à endiguer l'inflation sans nuire à l'économie, est remise en question par certains banquiers centraux, qui suggèrent qu'une augmentation des taux d'intérêt pourrait être nécessaire. Goolsbee, économiste de la Fed, a mis en évidence les risques potentiels d'un report de l'augmentation des taux, affirmant que le maintien de taux d'intérêt élevés

Lire aussi: