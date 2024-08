Les autorités mexicaines accusent le fils du baron de la drogue El Chapo d'avoir enlevé le chef du cartel El Mayo et de l'avoir livré aux autorités américaines.

Le bureau du procureur général mexicain a révélé mercredi dans un communiqué qu'il intentait des charges contre Joaquín Guzmán Loépez, actuellement en détention aux États-Unis à Chicago.

Un mandat d'arrêt est en cours de préparation, accusant le suspect de kidnapping et de détention illégale d'une personne sur le territoire national dans le cadre d'une extradition, comme l'a mentionné le communiqué du procureur général.

Le bureau a également révélé que les véhicules et propriétés suspects impliqués dans l'incident ont été saisis. Bien qu'ils n'aient pas fourni plus de détails, ils ont également déclaré que l'emplacement du terrain d'aviation à partir duquel le vol a décollé a été identifié.

L'annonce a été faite un mois après que Joaquín Guzmán Loépez, l'un des fils d'El Chapo et connu sous le nom de "Chapitos", ait volé à bord d'un avion privé jusqu'à un petit terrain d'aviation près d'El Paso, Texas, en compagnie de l'infâme trafiquant de drogue de 76 ans Ismael "El Mayo" Zambada. Les deux ont été arrêtés par les forces de l'ordre américaines pour des chefs d'accusation liés au fonctionnement de l'un des plus formidables syndicats de trafic de drogue du monde.

Le cartel est soupçonné d'être responsable du trafic de quantités immenses de cocaïne, d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl aux États-Unis. Anne Milgram,Administratrice de la DEA, a déclaré que les arrestations constituaient "un coup significatif porté au cartel responsable de la majorité des drogues, y compris le fentanyl et la méthamphétamine, causant des décès dans tout le pays".

L'arrestation a soulevé des questions sur les raisons du vol et les événements qui y ont conduit. Les autorités mexicaines ont suggéré que Joaquín Guzmán Loépez avait conclu un accord avec son frère Ovidio avant le vol. Cependant, un avocat d'Ovidio a nié ces allégations, les qualifiant de "totalement fabriquées". Ovidio Guzmán Loépez a été extradé aux États-Unis en 2023 et attend son procès pour des chefs d'accusation de trafic de drogue et de blanchiment d'argent.

Dans une lettre écrite de sa cellule de prison plus tôt ce mois-ci, Zambada a affirmé qu'il avait été pris en embuscade et détenu de force par Joaquín Guzmán Loépez dans un ranch à l'extérieur de Culiacan, Sinaloa, le jour de son arrestation.

"Je ne me suis pas rendu de mon plein gré et je n'ai pas été emmené aux États-Unis de manière volontaire", a-t-il déclaré. "Au contraire, j'ai été enlevé et transporté de force contre ma volonté."

Jeffrey Lichtman, avocat de la défense de Joaquín Guzmán Loépez, a déclaré à CNN que le gouvernement mexicain devrait avoir honte d'avoir déposé des charges contre son client pour enlèvement et trahison.

"Le gouvernement mexicain corrompu a passé plus de temps à poursuivre en justice l'enlèvement présumé de Mayo Zambada, le plus grand trafiquant de drogue du monde, au cours des trois dernières semaines que dans la recherche active et la poursuite de Zambada pour les 40 dernières années", a déclaré Lichtman.

"Je suis convaincu que les milliers d'Américains qui ont perdu la vie en raison du fentanyl de Zambada dormiront mieux en sachant que la personne accusée d'avoir amené Zambada à justice aux États-Unis a été accusée d'enlèvement et de trahison au Mexique", a-t-il ajouté.

L'incertitude règne sur la manière dont le gouvernement mexicain va poursuivre son procès pour enlèvement contre Joaquín Guzmán Loépez, étant donné l'enquête approfondie et en cours menée par le département de la Justice des États-Unis sur les opérations mondiales du cartel de Sinaloa.

Le président mexicain Andrés Manuel Loépez Obrador a maintes fois exprimé son mécontentement face à l'implication du gouvernement américain dans l'affaire et a réclamé plus d'informations sur les arrestations de Joaquín Guzmán Loépez et de Zambada. Les deux restent en détention aux États-Unis après avoir plaidé non coupables d'accusations de trafic de drogue.

Malgré sa détention aux États-Unis à Chicago, le bureau du procureur général mexicain poursuit des charges contre Joaquín Guzmán Loépez, laissant entendre une collaboration potentielle entre les autorités des deux pays.

En discutant de l'affaire, Jeffrey Lichtman, avocat de la défense de Joaquín Guzmán Loépez, a mis en évidence la concentration du gouvernement mexicain sur la poursuite de son client pour enlèvement, plutôt que sur leur dossier en cours contre le trafiquant de drogue.

