Les autorités mènent une opération contre des partisans palestiniens à Berlin.

Tôt le matin à Berlin, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions dans plusieurs lieux. Les cibles principales étaient les domiciles de cinq individus suspects de soutenir des causes palestiniennes. L'un des suspects est accusé d'avoir mis le feu dans le quartier de Neukölln, tandis que d'autres font face à des chefs d'inculpation d'incitation à la haine et d'agressions physiques.

Les autorités de Berlin, avec les enquêteurs, ont lancé une série de perquisitions contre cinq suspects soutenant la cause palestinienne. Aucun arrestation n'a été effectuée, mais des preuves ont été saisies.

Les mandats de perquisition ont été exécutés dans des quartiers tels que Friedrichshain, Britz, Gropiusstadt, Tegel et Schöneberg. Plus de 125 officiers, y compris les enquêteurs de la police criminelle, ont participé aux opérations, fouillant les domiciles des cinq individus accusés.

Un jeune homme de 20 ans est sous surveillance pour avoir causé des troubles. Il est believed to be a part of a group of around 150 people who marched down Sonnenallee in Neukölln on July 11, 2024, setting various items ablaze and causing damage.

Un autre jeune homme de 18 ans est également sous investigation pour avoir causé des troubles et tenté de causer des lésions graves. Le 12 septembre 2024, il aurait lancé une perche de micro d'un groupe d'environ 40 personnes vers le sénateur de la Culture et de la Cohésion sociale, Joe Chialo, lors de l'inauguration du Centre pour la Culture et l'Urbanisme. La perche a heurté une femme, et le groupe aurait crié des slogans offensants et traité la victime de "raciste".

Un homme de 31 ans est enquête pour deux cas de discours de haine présumés. Il est suspecté d'avoir publié des commentaires souhaitant le retour d'Adolf Hitler et espérant un nouveau Holocaust sur deux publications distinctes sur ARD "Tagesschau" et Instagram le 12 décembre 2023. Un autre homme de 40 ans est également enquête pour discours de haine, tandis qu'un jeune homme de 25 ans est accusé d'utiliser les symboles d'organisations inconstitutionnelles.

Les perquisitions menées par les autorités de Berlin ont continué à cibler les lieux des suspects, dans le but de gather more evidence in the Raid cases. Despite not making any arrests, the operations yielded valuable information for further investigations.

