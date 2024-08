- Les autorités locales exhortent à réduire la bureaucratie

L'Association des villes et communes de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a exhorté le gouvernement régional à enfin agir sur sa promesse de simplification administrative, également dans son propre intérêt. "L'administration ressent déjà le manque de travailleurs qualifiés. Au lieu de vouloir embaucher du personnel d'État supplémentaire avec un grand effort et de l'argent, il est grand temps de regarder sérieusement où les tâches peuvent être réduites et les procédures considérablement simplifiées", a déclaré le directeur de l'association Andreas Wellmann.

Plaisir dans l'attribution de subventions

Il a conseillé au gouvernement régional de suivre l'exemple de Saxe. Là-bas, par exemple, les procédures pour les subventions d'État aux communes ont été considérablement simplifiées et ainsi accélérées. Le ministre des Finances a en effet repris la suggestion de l'association communale avec intérêt. "Car il voit combien de personnel et donc aussi d'argent est requis pour les procédures d'approbation et de révision longues et complexes. De plus, il y a des augmentations de coûts qui résultent des retards", a expliqué Wellmann.

Cependant, il semble y avoir une forte résistance de la part des ministres spécialisés. "Ils semblent prendre plaisir à être célébrés dans les communes pour les promesses de subventions, les décisions de subventions, les inaugurations et les ouvertures", a déclaré Wellmann comme possible raison du manque de volonté de réforme.

Méfiance envers les communes

Il s'est plaint de la méfiance croissante envers le pouvoir décisionnel et l'indépendance des communes. De plus, l'État charge de plus en plus les communes de nouvelles tâches, telles que la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les marchés publics. Tout cela alimente souvent encore la frustration dans les villes et villages. "Nous avons besoin d'un changement de cap en matière de politique d'État", a réclamé Wellmann.

De plus, l'économie de l'État se plaint de plus en plus de la bureaucratie excessive et de procédures d'approbation qui peuvent durer des années. Dans les enquêtes économiques régulières, les conditions-cadres politiques économiques insuffisantes sont désormais nommées comme l'une des principales raisons de l'économie morose.

Schwesig pour une mise en œuvre plus simple des réglementations UE et fédérales

La présidente du gouvernement Manuela Schwesig (SPD) a réaffirmé l'engagement du gouvernement régional pour la simplification administrative. "Il y a déjà quelques initiatives au Bundesrat, et nous-mêmes examinons en tant qu'État où nous pouvons simplifier les règles fédérales et de l'UE dans la mise en œuvre", a déclaré la chef du gouvernement. Cela a été discuté à nouveau lors de l'une des dernières réunions du cabinet.

Le président du gouvernement de Saxe Michael Kretschmer (CDU), en visite au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au début d'août, s'est abstenu de donner des conseils à son collègue. "Quand je viens au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, je me demande ce que je peux apprendre. C'est la beauté du fédéralisme, d'avoir différentes approches et pensées et d'en apprendre beaucoup les uns des autres", a-t-il déclaré, mais il était d'accord avec Schwesig que beaucoup des réglementations critiquées ne proviennent pas des États fédérés : "Chaque règle qui est inventée à Berlin ou à Bruxelles doit être contrôlée, doit être documentée, doit être sanctionnée". La simplification administrative signifie donc principalement la réduction des contrôles. "Nous avons une densité réglementaire trop élevée", a conclu le président du gouvernement de Saxe.

Mise en œuvre efficace des mesures de simplification

Compte tenu de la pénurie actuelle de travailleurs qualifiés dans l'administration, il serait bénéfique de donner la priorité à la mise en œuvre des mesures de simplification afin de réduire les tâches redondantes et de simplifier les procédures. Comme Wellmann l'a mentionné, embaucher du personnel d'État supplémentaire peut être une solution coûteuse et chronophage.

Collaboration inter-étatique dans la simplification administrative

Le gouvernement régional pourrait envisager d'apprendre des efforts de simplification administrative réussis en Saxe, comme le suggère Wellmann. En collaborant et en partageant les meilleures pratiques avec d'autres États fédérés, le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale pourrait accélérer son propre processus et traiter plus efficacement la pénurie de travailleurs qualifiés.

