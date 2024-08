après le Déluge de la Pentecôte - Les autorités locales déclarent des dommages d'inondation de 43 millions d'euros

Trois mois après les graves inondations dans le Land de Sarre, les communes ont rapporté des dommages d'environ 43 millions d'euros à l'État jusqu'à présent. Les chiffres sont basés sur des estimations et ne sont pas définitifs, a annoncé le ministère de l'Intérieur à Sarrebruck. Les coûts comprennent les réparations des bâtiments, des routes, des installations techniques endommagés, ainsi que l'enlèvement des glissements de terrain et des débris. L'achat de nouvel équipement et de matériel pour les services d'incendie est également prévu.

"Le règlement des dommages des inondations de la Pentecôte occupera le Land de Sarre pendant longtemps", a déclaré un porte-parole du ministère en réponse à une demande de dpa. "C'est parce que tous les dommages n'ont pas encore été intégralement évalués."

Il a cité comme exemple la piscine de Lebach, où l'équipement du sous-sol a été inondé. On ne peut pas simplement remplacer les appareils défectueux par des neufs. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour protéger l'équipement contre les inondations futures, ce qui entraînera des coûts supplémentaires qui ne peuvent pas encore être quantifiés.

5 000 interventions de lutte contre les inondations du 17 mai

Au cours du week-end de la Pentecôte, les habitants du Land de Sarre et du sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat ont lutté contre les inondations et les inondations. De fortes pluies continues ont causé des inondations, des glissements de terrain et des rues et caves inondées. Le Land de Sarre a été largement touché : il y a eu 5 000 interventions des forces de l'ordre, des services d'incendie et des organisations d'aide. Une femme de 67 ans est décédée suite à une opération de sauvetage à Sarrebruck.

L'État a prévu 33 millions d'euros pour le règlement des dommages des inondations de la Pentecôte dans un budget supplémentaire. De plus, après consultation avec les communes, 10 millions d'euros seront utilisés comme subvention basée sur les besoins.

L'État améliore l'équipement et l'infrastructure de la protection civile et des catastrophes avec 11,4 millions d'euros - pour les véhicules, les barrages mobiles, les sacs de sable et les pompes haute performance, a annoncé le ministère.

Plus de 3,2 millions d'euros d'aide immédiate pour les petits dommages ont déjà été versés aux citoyens touchés début juillet. L'État a payé la moitié, les associations communales et la municipalité ont payé chacune 25 pour cent.

Négociations avec le gouvernement fédéral

Le ministre de l'Intérieur Reinhold Jost (SPD) a remercié le gouvernement fédéral de ne pas facturer au Land de Sarre six millions d'euros pour le soutien de l'Agence technique de secours. Le Land de Sarre dépend de l'aide fédérale pour atténuer les conséquences négatives du changement climatique.

Ici, on compte sur des fonds supplémentaires de développement urbain, ainsi que des fonds supplémentaires pour la protection contre les inondations et le développement des zones rurales. L'État et le gouvernement fédéral sont "en bonnes négociations", a-t-il été dit.

L'évaluation des dommages en cours des inondations de la Pentecôte, causées par un système météorologique de type ouragan, devrait maintenir les coûts élevés pour le Land de Sarre. De plus, la piscine de Lebach,

