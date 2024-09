- Les autorités judiciaires accusent d'homicide dans la mort de deux femmes ukrainiennes.

Dans l'affaire concernant deux femmes ukrainiennes décédées dans le nord de Bade, le parquet de Mannheim a inculpé un couple pour homicide. La femme de 44 ans et son mari de 43 ans sont soupçonnés d'être responsables de la mort de la jeune femme de 27 ans et de sa mère de 51 ans en mars, dans le but de faire passer le nourrisson de cinq semaines de la jeune femme pour le leur. Ils sont également accusés de kidnapping.

Selon le parquet, le couple de Sandhausen près de Heidelberg avait depuis longtemps le désir d'avoir une fille. La femme aurait cherché des liens avec des réfugiées ukrainiennes dans ce but et aurait finalement rencontré la jeune femme de 27 ans. La mère, la grand-mère et le nourrisson vivaient dans un centre d'hébergement pour réfugiés dans le district de Rhin-Neckar.

Le 7 mars, un passant a découvert le corps de la jeune femme près du Rhin à Hockenheim. Le 13 mars, la police a arrêté le couple, où elle a trouvé le bébé en bonne santé. Le 19 mars, les plongeurs de la police ont découvert le corps de la grand-mère de 51 ans du nourrisson dans un lac de pêche près de Bad Schönborn (district de Karlsruhe). Les deux femmes sont décédées des suites de traumatismes externes, selon les résultats de l'autopsie.

