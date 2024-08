Les autorités iraniennes ont fermé un établissement d'enseignement de langue allemande situé à Téhéran.

Les autorités iraniennes ont fermé l'Institut allemand de langue (DSIT) situé dans la partie nord de Téhéran. Selon les témoins, le bâtiment était entouré de forces de sécurité, et des images d'une importante présence policière à l'extérieur de l'école de langue ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Les autorités ont affirmé que la fermeture était due à des violations des lois iraniennes, selon le portail de la justice Misan. Il a également été rapporté que deux établissements allemands "non autorisés" ont été fermés. Le site web Nurnews, connu pour être proche du conseil de sécurité iranien, a suggéré que cette mesure était une réponse à la fermeture du Centre islamique de Hambourg (IZH).

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a exprimé son mécontentement, qualifiant cela d'"action injustifiée" contre l'Institut allemand de langue à Téhéran. L'institut est un lieu bien connu et reconnu où les individus font de grands efforts dans des circonstances difficiles pour apprendre la langue.

Entre-temps, il a été annoncé que l'ambassadeur iranien à Berlin serait convoqué. Le porte-parole a exigé que le nouveau gouvernement iranien autorise la reprise des cours à l'institut Immediately.

Il y a environ un mois, la ministre de l'Intérieur fédérale, Nancy Faeser (SPD), a interdit l'IZH en tant que "principal centre de propagande iranien en Europe". Dans tout le pays, la police a saisi les biens et les installations du centre et de cinq organisations affiliées partielles. En représailles, l'Iran a convoqué l'ambassadeur allemand. L'association de l'IZH a également déposé un recours contre la décision d'interdiction du ministère fédéral de l'Intérieur une semaine plus tard.

Au fil des ans, il y a eu des tensions diplomatiques persistantes entre Téhéran et Berlin. Actuellement, plusieurs nationals allemands, dont certains détiennent également des passeports iraniens, sont détenus en Iran. Les critiques accusent Téhéran d'utiliser des nationals étrangers comme otages politiques. Cependant, l'Iran nie ces allégations, justifiant les arrestations par des charges d'espionnage. Au début de 2023, Djamshid Sharmahd, d'origine germano-iranienne, a été condamné à mort pour des chefs d'accusation de terrorisme.

Selon les informations du site web, l'Institut allemand de langue Téhéran (DSIT) a été fondé en 1995 par l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Iran. Actuellement, l'institut compte 85 enseignants, selon le ministère des Affaires étrangères.

Les autorités iraniennes ont justifié la fermeture de l'Institut allemand de langue (DSIT) en invoquant des allégations de violations des lois iraniennes, selon le portail de la justice Misan. Les autorités ont également fermé deux établissements allemands "non autorisés" en réponse à la fermeture du Centre islamique de Hambourg (IZH) par les autorités allemandes.

Lire aussi: