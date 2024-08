Les autorités internationales s'inquiètent de la non-coopération de l'Iran pour fournir les soins médicaux nécessaires au lauréat du prix Nobel Mohammadi

La famille Mohammadi a déclaré au début août qu'elle, ainsi que d'autres prisonniers, avait subi des blessures lors de situations chaotiques à la prison d'Evin. Les autorités iraniennes ont reconnu le chaos mais ont blâmé Mohammadi pour l'avoir incité et ont nié les allégations de maltraitance physique envers les détenus.

Les rapporteurs spéciaux des Nations unies ont exprimé leur inquiétude envers le gouvernement iranien concernant le bien-être physique et mental de Narges Mohammadi et ont appelé à l'accès rapide aux soins médicaux pour la femme de 52 ans et les autres détenus.

Mohammadi est en détention depuis novembre 2021, ayant passé une grande partie des années précédentes derrière les barreaux. Selon les représentants de l'ONU, elle souffre de douleurs dorsales et articulaires importantes, ainsi que d'une hernie discale, depuis huit mois. Le refus de lui fournir des soins médicaux semble être une tactique secrète pour la punir et la réprimer en prison.

"Ces types de privations peuvent équivaloir à de la torture et à un traitement inhumain", ont conclu les représentants de l'ONU. Ils ont exigé la libération immédiate de Mohammadi, ainsi que de tous les défenseurs des droits de l'homme et autres personnes détenues arbitrairement.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant au traitement de Narges Mohammadi à la prison d'Evin, exhortant le gouvernement iranien à respecter ses droits de l'homme et à fournir les soins médicaux nécessaires. L'Union européenne condamne fermement le retard dans la fourniture de soins médicaux à Mohammadi, car cela viole les normes internationales et les lois sur les droits de l'homme, que l'Union européenne respecte.

