Les autorités guatémaltèques ont arrêté sept personnes soupçonnées d'avoir orchestré l'incident tragique où 53 migrants ont succombé à l'asphyxie au Texas en 2022.

Guatemala, Guatemala (AP) – Les autorités guatémaltèques ont arrêté sept Guatemaltèques soupçonnés d'avoir transporté 53 migrants du Mexique et d'Amérique centrale qui ont péri d'étouffement en 2022 au Texas. L'incident s'est produit après que ces migrants ont été abandonnés dans une remorque de camion surchauffée.

Ces arrestations sont le dernier développement dans les enquêtes menées depuis des années sur l'incident le plus meurtrier de migrants ayant traversé la frontière mexicaine. Parmi les victimes figuraient huit enfants.

Le ministre de l'Intérieur, Francisco Jiménez, a confirmé à l'AP que les arrestations ont été facilitées par 13 raids dans trois départements guatémaltèques. Le principal suspect, Rigoberto Román Miranda Orozco, présumé chef du syndicat de passeurs, qui a un mandat d'arrêt émis par les États-Unis, a également été arrêté.

En outre, les autorités ont saisi des véhicules et de l'argent et ont secouru d'autres migrants lors des opérations, selon un communiqué.

Le ministre Jiménez a déclaré : "Il s'agit d'une opération conjointe entre la police guatémaltèque et la Sécurité intérieure, en collaboration avec d'autres agences nationales, pour démanteler les réseaux de trafic d'êtres humains, l'un des objectifs principaux du gouvernement du président Bernardo Arévalo en ce qui concerne la lutte contre l'immigration illégale."

Six individus avaient déjà été inculpés précédemment.

Homero Zamorano Jr., que les autorités accusent d'avoir été au volant du camion, et Christian Martinez ont été arrêtés peu après la découverte des migrants. Martinez a plaidé coupable pour des chefs de trafic de migrants, tandis que Zamorano a plaidé non coupable aux mêmes chefs d'accusation et attend son procès. Quatre nationaux mexicains ont également été arrêtés en 2023.

Les autorités affirment que les individus savaient que le système de climatisation de la remorque était défectueux et ne soufflerait pas d'air frais pendant le voyage de trois heures des migrants de la ville frontière de Laredo à San Antonio.

Lorsque la remorque a été ouverte à San Antonio, 48 migrants avaient déjà perdu la vie. Seize autres ont été transportés à l'hôpital, où cinq autres sont décédés. Les victimes provenaient du Mexique (27), du Honduras (14), du Guatemala (7) et de l'El Salvador (2).

Les autorités affirment que les individus ont collaboré avec les opérations de trafic de migrants au Guatemala, au Honduras et au Mexique, partageant des itinéraires, des guides, des maisons sûres, des camions et des remorques, certains étant stationnés sur un terrain privé à San Antonio.

Les migrants ont payé jusqu'à 15 000 dollars chacun pour être passés en fraude aux États-Unis. Ce montant comprend jusqu'à trois tentatives d'entrée dans le pays.

Orozco, le présumé chef, a été arrêté dans le département guatémaltèque de San Marcos, à la frontière avec le Mexique. Les autres arrestations ont eu lieu dans les départements de Huehuetenango et de Jalapa. La police a baptisé le gang "Los Orozcos" car plusieurs de ceux qui ont été arrêtés portent le même nom.

Le gouvernement guatémaltèque a déclaré : "Cette organisation a illégalement hébergé et transporté des centaines de migrants de différentes nationalités aux États-Unis, accumulant des millions de quetzals (devise nationale) pendant plusieurs années d'activité."

Les autorités guatémaltèques ont impliqué les autorités américaines dans leurs enquêtes, car Orozco, le principal suspect, a un mandat d'arrêt émis par les États-Unis.

Cette opération conjointe des autorités guatémaltèques et de la Sécurité intérieure vise à démanteler les réseaux de trafic d'êtres humains, dans le cadre des objectifs du président Bernardo Arevalo pour faire face à l'immigration illégale.

Lire aussi: