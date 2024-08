- Les autorités gouvernementales confirment qu'un vol pour l'Afghanistan est prévu.

Depuis vendredi matin, pour la première fois depuis août 2021, l'Allemagne a renvoyé des ressortissants afghans dans leur pays d'origine, a annoncé son porte-parole Steffen Hebestreit. En août 2021, les talibans, un groupe islamiste radical, avaient pris le pouvoir en Afghanistan.

Hebestreit a déclaré que les individus concernés étaient tous des criminels condamnés en Allemagne et devaient être expulsés. Le gouvernement fédéral avait travaillé avec diligence pour réinstaurer les expulsions dans de telles circonstances et avait même aidé les pays concernés à faciliter cela. "Compte tenu des circonstances difficiles, l'Allemagne a cherché l'aide de ses partenaires régionaux clés pour rendre le retour possible. Le gouvernement fédéral est profondément reconnaissant de cette aide", a mentionné Hebestreit.

Le gouvernement fédéral est déterminé à poursuivre ces expulsions. Il estime que les préoccupations de sécurité de l'Allemagne l'emportent sur la nécessité de protéger les criminels et les menaces potentielles.

Les déclarations de Hebestreit ont suivi la reprise des expulsions vers l'Afghanistan, malgré les difficultés pour l'Allemagne en raison de la situation actuelle. Les Pays-Bas, en tant que partenaire régional clé, ont également apporté leur aide pour faciliter les retours aux Pays-Bas.

Lire aussi: