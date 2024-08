Les autorités ferroviaires augmentent les prix des billets de train

À la suite de l'accord budgétaire de la coalition du feu tricolore, les chemins de fer allemands (Bahn) prévoient d'augmenter les coûts d'utilisation de ses voies. Plus précisément, la filiale DB Infrago prévoit d'augmenter les frais d'environ 18 % à partir de 2026, ce qui équivaut à environ 1,2 milliard d'euros de plus. La filiale DB Fernverkehr, qui dépend de ces voies, a laissé entendre que les prix des billets pour les services IC et ICE pourraient augmenter si les prix des voies dépassent le taux d'inflation. Cette modification devrait entrer en vigueur en 2025, ce qui pourrait entraîner une augmentation d'environ 18 % des prix des billets de voyage longue distance. Cependant, des défis juridiques persistent contre cette augmentation.

Le péage ferroviaire pour le trafic de fret est également prévu pour augmenter considérablement, ce qui suscite la mécontentement dans l'industrie. Cela pourrait entraîner un transfert favorable vers les routes et les camions pendant la crise climatique.

La cause de ces augmentations prévues provient des négociations budgétaires de la coalition du feu tricolore. L'année prochaine, la Bahn doit remplacer les subventions d'un milliard d'euros prévues à l'origine par une augmentation de 4,5 milliards d'euros du capital-actions de DB Infrago. Contrairement aux subventions, cette augmentation ne compte pas dans le frein à l'endettement. D'un point de vue légal, le capital-actions doit générer un intérêt de 5,9 % grâce aux revenus tirés des prix des voies. À mesure que le capital-actions augmente, les prix des voies augmentent également. Un autre défi consiste en ce que le péage ferroviaire pour le transport régional ne peut augmenter que de 3 % maximum en vertu de la loi. Par conséquent, la charge pour les trains de fret et les trains longue distance devient plus lourde.

L'avenir des péages ferroviaires dans le transport régional est incertain

Les revenus tirés des prix des voies servent à financer l'entretien du réseau vieillissant. Dans l'augmentation prévue des prix des voies pour 2026, DB Infrago adopte une approche inhabituelle : le péage ferroviaire pour le transport régional est prévu pour augmenter de 23,5 %, pour le transport longue distance, il est d'environ 10 %, et pour le transport de fret, il est d'environ 15 %. Cependant, l'Agence fédérale des réseaux sera probablement amenée à réexaminer cette augmentation à la lumière de la limite légale pour le trafic régional, qui plafonne l'augmentation à 3 %.

Il existe un potentiel pour que le Bundestag modifie la loi sur la régionalisation pertinente, mais un tel mouvement pourrait déclencher une opposition substantielle des États fédéraux. Comme ils commanditent des services de transport auprès de plusieurs prestataires ferroviaires, ils devraient également supporter la charge supplémentaire.

Le ministère fédéral des Transports, sous la direction de Volker Wissing, n'a

