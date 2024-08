- Les autorités fédérales prennent le contrôle de l'enquête à Solingen.

Suite à l'incident tragique de Solingen, le Parquet général a pris en charge l'enquête, instruisant le suspect pour meurtre et complicité présumée avec l'organisation terroriste État islamique (EI). C'est ce qu'une porte-parole du Parquet fédéral a communiqué à l'agence de presse allemande basée à Karlsruhe.

Selon la police, un homme de 26 ans s'est rendu aux autorités samedi soir, avouant le crime. Les autorités examinent actuellement son implication. Selon les rapports de police de Düsseldorf dimanche matin, le suspect est un Syrien de 26 ans. Lors de sa reddition, il portait des vêtements tachés de sang. Le lieu du crime au centre-ville était toujours bouclé dimanche matin. Plus de 300 personnes se sont gathering pour un service commémoratif le matin.

Le suspect serait arrivé en Allemagne à la fin de l'année 2022 et aurait déposé une demande d'asile. Auparavant, il n'avait pas été identifié comme un extrémiste islamique par les autorités de sécurité.

Vendredi soir, un homme a violemment attaqué des passants lors d'une fête anniversaire célébrant les 650 ans de Solingen, le "Festival de la diversité". Il s'est ensuite enfui dans la confusion et la panique qui a suivi. Deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, ainsi qu'une femme de 56 ans, ont été tués. Huit personnes ont été blessées, dont quatre gravement. L'État islamique a revendiqué l'attaque, bien que les autorités de sécurité n'aient pas encore confirmé une motivation islamique comme cause principale.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a déclaré samedi soir à ARD "Tagesthemen" après l'arrestation du suspect : "Je peux seulement dire que c'est plus qu'une simple suspicion. Nous n'avons pas simplement reçu un tuyau concernant cette personne ; nous avons également découvert des preuves."

L'État islamique a annoncé via son canal de propagande Amak que l'auteur était un membre de l'EI et a exécuté l'attaque comme "vengeance pour les musulmans en Palestine et ailleurs". L'attaque aurait été ciblée contre un "groupe de chrétiens".

La police de Düsseldorf a également reçu une prétendue revendication de l'EI. Il est maintenant nécessaire de vérifier l'authenticité de cette lettre, selon un porte-parole de la police. Il a été observé précédemment que l'EI a revendiqué des attaques sans établir de lien crédible entre l'auteur et l'organisation terroriste.

Probablement, l'EI fait référence à la guerre en cours entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas comme leur "vengeance pour les musulmans en Palestine". L'EI et le réseau terroriste Al-Qaïda ne maintiennent pas d'alliances avec le Hamas islamiste. Cependant, les autorités de sécurité restent préoccupées par la probabilité de terrorisme et de radicalisation dans le monde islamique en raison du conflit prolongé de la bande de Gaza. L'Allemagne, aux côtés des États-Unis, est considérée comme l'un des principaux alliés et fournisseurs d'armes d'Israël.

Le procureur général en chef, Markus Caspers, a déclaré lors d'une conférence de presse à Wuppertal samedi après-midi : "À ce stade, nous n'avons pas encore établi de motif clair. Cependant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, nous ne pouvons pas écarter la possibilité d'un motif terroriste."

Le Parquet général est compétent pour les actes de terrorisme motivés par l'islamisme. Le procureur général Jens Rommel a identifié cette menace comme l'une des principales préoccupations de l'Allemagne dans son rapport annuel. Sur les plus de 700 enquêtes ouvertes l'an dernier dans les domaines du terrorisme et de la sécurité de l'État, environ 500 étaient liées au terrorisme islamiste. "L'Allemagne reste une cible des islamistes radicaux", a déclaré le Parquet général. La gamme des menaces va des auteurs individuellement radicaux aux cellules terroristes organisées.

Samedi soir, la police, en collaboration avec les forces spéciales, a effectué des perquisitions dans un centre d'hébergement de réfugiés à Solingen. Un individu prétendument lié au suspect a été arrêté, avec des rapports actuels suggérant qu'il est un témoin.

Un adolescent de 15 ans a été arrêté tôt samedi matin. Il est rapporté que la charge potentielle contre lui est l'omission de signalement de crimes planifiés.

L'incident de Solingen a suscité un choc général en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz l'a décrit comme un "crime odieux". "Nous ne devons pas l'accepter et ne devrions jamais nous habituer à ce genre de choses dans notre société. Nous devons agir avec toute la force de la loi", a déclaré Scholz lors d'un événement à Brandenburg.

Le ministre FDP annonce des consultations sur le contrôle des couteaux

Le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann a annoncé des consultations sur les réglementations de contrôle des couteaux. "Nous allons maintenant nous réunir au sein du gouvernement fédéral pour discuter de la manière dont nous pouvons poursuivre le combat contre ce type de crime à l'arme blanche", a déclaré le politique du FDP à "Bild am Sonntag". Jusqu'à présent, le FDP a rejeté les propositions de l Interior Minister Nancy Faeser (SPD) pour des interdictions plus strictes.

Le SPD appelle à un resserrement significatif des lois sur le contrôle des couteaux. En public, les couteaux devraient être portés avec des lames de moins de six centimètres, plutôt que les douze centimètres actuels. Il devrait y avoir un interdiction totale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux.

Lors de son interrogatoire, le suspect a déclaré : "Quoi ? Je n'ai rien fait de mal." La porte-parole du Parquet fédéral a clarifié : "Il est sous enquête pour meurtre et complicité présumée avec l'organisation terroriste État islamique (EI)."

