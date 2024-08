- Les autorités fédérales mènent actuellement une enquête sur Solingen.

Traduction française :

À la suite de l'attaque au couteau mortelle à Solingen, l'Office fédéral de police criminelle a pris en charge l'enquête et investigue le suspect pour meurtre et appartenance présumée au groupe terroriste État islamique (EI). Un représentant du parquet allemand a informé l'agence de presse allemande à Karlsruhe. Le suspect doit comparaître devant un juge d'instruction à la Cour fédérale de justice (BGH) dimanche. Une tentative antérieure de déporter le suspect, un demandeur d'asile syrien, avait échoué l'année précédente.

Tous les blessés graves sont sur la voie de la récupération.

Samedi soir, un homme de 26 ans s'est rendu aux autorités, selon la police. L'homme a revendiqué l'incident. La participation de cet individu est actuellement sous haute surveillance. Selon les rapports de police de Düsseldorf, le suspect est un Syrien de 26 ans. Selon des sources de dpa, il portait des vêtements tachés de sang lorsqu'il s'est rendu.

Les victimes grièvement blessées se remettent de leurs blessures. "Tous les quatre patients traités à l'hôpital municipal de Solingen se remettent", a déclaré Thomas Standl, directeur médical et PDG, dans une interview à Welt TV. Le lieu du crime au centre-ville remained cordonné dimanche matin. Des centaines de personnes se sont réunies pour un service commémoratif dans les premières heures.

Le suspect est arrivé en Allemagne à la fin de 2022 et a demandé l'asile.

Vendredi soir, un homme a apparemment attaqué une personne au hasard pendant les célébrations du 650e anniversaire de la ville de Solingen - le "Festival de la diversité" - puis s'est enfui dans la confusion et la panique initiale. Deux hommes âgés de 67 et 56 ans, et une femme de 56 ans, ont été tués. Huit personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. L'État islamique (EI) a revendiqué l'attaque, mais il n'y a pas de confirmation des agences de sécurité d'un mobile islamiste pour l'instant.

Selon Spiegel, le suspect est entré en Allemagne à la fin de 2022 et a demandé l'asile. Il n'a pas été identifié comme un extrémiste islamiste par les agences de sécurité allemandes. Ces détails ont été confirmés par l'agence de presse allemande.

Il semble que la demande d'asile du suspect ait été refusée. Il devait être deporté en Bulgarie l'année dernière. Via ce pays, il avait infiltré l'Union européenne. Cependant, en raison de sa disparition dans la clandestinité allemande, la deportation a été initialement reportée, selon Welt et Focus. Plus tard, le Syrien a été transféré à Solingen.

Selon les règles de Dublin, l'État membre de l'UE responsable du traitement d'une demande d'asile est généralement celui où le réfugié a pénétré pour la première fois sur le territoire européen - probablement la Bulgarie dans ce cas. Si la personne se déplace ensuite illégalement vers un autre pays de l'UE, comme l'Allemagne, ce dernier peut soumettre une demande de transfert de responsabilité au pays d'origine. Si la demande est approuvée, une deportation peut être ordonnée. Si la deportation échoue, la responsabilité revient au pays qui avait initialement prévu de transférer la personne.

Le ministre de l'Intérieur du NRW Herbert Reul (CDU) a déclaré samedi soir lors de l'émission "Tagesthemen" d'ARD qu'il y avait "des indices sur cette personne, et nous avons également trouvé des preuves". Il n'a pas révélé la nature de ces preuves.

L'EI affirme "se venger des musulmans en Palestine et ailleurs".

L'EI revendique l'attaque dans un broadcast de propagande

L'EI a affirmé, via son canal de propagande Amak, que l'auteur était un membre de l'EI et avait commis l'attaque comme "vengeance pour les musulmans en Palestine et ailleurs". La cible était apparemment "un groupe de chrétiens".

La police de Düsseldorf a également reçu une revendication de responsabilité présumée de l'EI. Un porte-parole de la police a déclaré que la véracité de cette affirmation était actuellement en cours d'investigation. Des sources de l'équipe d'investigation ont souligné que l'EI a, dans le passé, revendiqué des attaques sans preuve concrète de collaboration avec le auteur.

La référence à "la vengeance des musulmans en Palestine" fait probablement référence au conflit entre Israël et l'organisation terroriste Hamas. Ni l'EI ni le réseau terroriste Al-Qaïda n'ont de liens avec Hamas. Cependant, les agences de sécurité mettent en garde contre une augmentation de la menace de terrorisme et de radicalisation dans le monde islamique en raison du conflit prolongé en Palestine. L'Allemagne est l'un des principaux alliés d'Israël et un important fournisseur d'armes.

Le procureur général senior Markus Caspers a mentionné lors d'une conférence de presse à Wuppertal samedi après-midi qu'"un mobile ne peut être déterminé pour l'instant, mais, dans les circonstances, la suspicion d'un mobile terroriste ne peut être exclue". Si des preuves d'un crime terroriste sont renforcées, l'affaire pourrait être transférée à la compétence du procureur général fédéral, ce qui s'est maintenant produit.

Des cas multiples de terrorisme islamique à l'Office fédéral de police criminelle

L'Office fédéral de police criminelle traite les cas de terrorisme motivé par l'islam, entre autres choses. Le procureur général fédéral Jens Rommel a identifié cela comme l'une des principales menaces pour l'Allemagne dans son rapport annuel. Sur plus de 700 investigations de terrorisme et de protection de l'État entreprises l'année dernière, près de 500 concernaient le terrorisme islamique. "L'Allemagne reste une cible pour les islamistes radicalisés", a déclaré l'Office fédéral de police criminelle. La portée de la menace va des auteurs radicalisés individuels aux cellules terroristes agissant de concert.

Samedi soir, la police a effectué une perquisition dans un centre d'hébergement pour réfugiés à Solingen avec l'aide de forces spécialisées. Un individu qui était apparemment lié au suspect a été arrêté pour être interrogé. À ce stade, il est considéré comme témoin.

Un adolescent de 15 ans a été arrêté samedi matin. L'infraction présumée contre lui est de ne pas signaler les crimes prévus.

L'attaque de Solingen a suscité une vive indignation en Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz l'a qualifiée de "crime horrible". "Nous ne pouvons pas accepter de tels incidents dans notre société et nous ne devons jamais nous y habituer. Nous devons agir avec toute la force de la loi", a déclaré le politique du SPD lors d'une visite en Brandebourg.

Le procureur général fédéral sur le terrorisme motivé par l'islam. La BAMF sur la procédure de Dublin.

