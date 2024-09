Les autorités fédérales interdisent à Navient de gérer les obligations de prêts étudiants fédéraux.

Le différend avec la Protection financière des consommateurs, engagé en 2017, a été réglé par un accord. Le procès accusait Navient d'avoir trompé les emprunteurs de prêts étudiants et de gérer leurs paiements de manière incorrecte.

À l'époque, Navient, anciennement une division du service de prêt de Sallie Mae, était l'une des principales entreprises gérant les prêts étudiants fédéraux pour le ministère de l'Éducation.

En 2021, l'entreprise de gestion de prêts en difficulté a renoncé à son contrat avec le gouvernement et à ses 6 millions de comptes de prêts étudiants fédéraux, ayant fait face à de multiples actions légales et disciplinaires.

Navient a conclu un accord de 1,85 milliard de dollars en 2022 avec plusieurs procureurs généraux des États, qui ont allégué des pratiques peu éthiques. Auparavant, en 2014, le ministère de la Justice et le Federal Deposit Insurance Corporation avaient ordonné à Navient et à Sallie Mae de rembourser Nearly 100 millions de dollars en raison de la surcharge illégale de près de 78 000 militaires.

Dans le cadre de l'accord récemment annoncé, 100 millions de dollars seront versés aux emprunteurs affectés, qui recevront une compensation directement de la CFPB. Les emprunteurs affectés n'ont pas besoin de prendre d'autres mesures. Navient paiera également une amende de 20 millions de dollars à l'agence fédérale.

"Avec l'interdiction de l'énorme entreprise de prêts étudiants de la federal student loan servicing et la cessation de ces opérations, la CFPB mettra fin à des années de maltraitance", a déclaré le directeur de la CFPB, Rohit Chopra, dans un communiqué.

Navient a déclaré dans un communiqué qu'elle ne partage pas les accusations de la CFPB, mais que l'accord "met fin à ces problèmes vieux de dix ans".

Biden offre un allègement de la dette à certains emprunteurs de Navient

Le procès de la CFPB visait principalement à critiquer la manière dont plusieurs servicers de prêts étudiants plaçaient les emprunteurs en période de report de paiement lorsqu'ils étaient éligibles pour un plan de paiement basé sur les revenus qui réduit leurs mensualités.

Aucun paiement n'est requis pendant une période de report de paiement, mais les intérêts continuent de s'accumuler, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires à long terme.

Plusieurs initiatives de l'administration Biden pour annuler la dette étudiante ont ciblé les emprunteurs qui ont été placés en période de report de paiement lorsqu'une meilleure alternative de paiement était possible. Actuellement, cela a entraîné un allègement de la dette de 51 milliards de dollars pour 1 million d'emprunteurs, selon le ministère de l'Éducation.

Le report de paiement ne peut être accordé que pendant 12 mois maximum ou pour une durée totale de 36 mois, mais le ministère de l'Éducation a découvert que les servicers de prêts ne respectent pas toujours cette règle.

Les problèmes persistants de Navient avec la Consumer Financial Protection Bureau sont profondément ancrés dans la politique, car l'entreprise a fait face à de nombreuses actions légales et mesures disciplinaires pour avoir allegedly trompé les emprunteurs de prêts étudiants et gérer leurs paiements de manière incorrecte.

L'accord avec Navient en 2022, dirigé par plusieurs procureurs généraux des États, était un coup politique important, mettant en avant l'engagement du gouvernement à protéger les emprunteurs de prêts étudiants contre les pratiques peu éthiques.

