- Les autorités fédérales et les autorités locales ont l'intention d'acquérir une participation majoritaire écrasante dans Meyer Werft.

Les autorités du gouvernement fédéral et de Basse-Saxe cherchent à acquérir environ 80 % de la société en difficulté Meyer Werft pour une somme de 400 millions d'euros, a révélé le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, lors d'une séance au parlement d'État de Hanovre. En outre, les deux parties s'engagent à fournir des garanties pour éviter la faillite de l'entreprise. Chaque garantie est estimée à environ un milliard d'euros. La semaine dernière, le gouvernement fédéral et l'État avaient mentionné leur intention d'intervenir momentanément dans le chantier naval. Lies a maintenant fourni des détails spécifiques.

Près de 20 000 emplois en Allemagne sont menacés.

Lies a défendu les mesures de sauvetage prévues, déclarant que la situation du chantier naval représente une menace directe et indirecte pour plus de 20 000 emplois en Allemagne, environ la moitié d'entre eux étant situés en Basse-Saxe. "Nous ne pouvons pas nous contenter d'être des spectateurs", a déclaré le politique du SPD. De plus, le secteur maritime allemand doit être protégé.

Lies a clarifié que l'État ne cherche pas à devenir l'actionnaire principal du chantier naval à long terme. "Nous entrevoyons un avenir prometteur pour le chantier naval sous propriété privée", a-t-il déclaré. Cette situation inclut également une possibilité pour la famille Meyer de racheter les actions.

La Meyer Werft, connue pour ses paquebots de croisière de luxe, doit réunir Nearly 2.8 milliards d'euros d'ici la fin de 2027 pour financer de nouveaux projets de construction de navires. Ces accords doivent être conclus d'ici le 15 septembre.

Il a été révélé que la situation de l'entreprise n'était pas due à un manque de commandes. Toutefois, certains contrats de navires ont été conclus avant la pandémie de Corona et ne prévoient pas d'ajustements de prix conformes aux coûts énergétiques et des matières premières en hausse. De plus, les navires commerciaux reçoivent généralement 80 % de leur prix de construction uniquement à la livraison, ce qui oblige le chantier naval à avoir recours à des prêts pour le financement intérimaire de la construction.

Les mesures de sauvetage annoncées par le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, visent à protéger plus de 20 000 emplois en Allemagne, la moitié d'entre eux étant situés en Basse-Saxe. Lies a clarifié que l'État ne cherche pas à devenir l'actionnaire principal de Meyer Werft à long terme, entrevoyant un avenir prometteur pour le chantier naval sous propriété privée.

Lire aussi: