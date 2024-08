Les autorités fédérales discutent avec le Qatar des filiales de Rosneft et de PCK

Avant la fin du mandat de tutelle de deux filiales allemandes de l'organisation d'État russe Rosneft, le gouvernement fédéral allemand engage des discussions avec le riche pays en pétrole du Qatar. Selon "Business Insider", l'État secrétaire Jörg Kukies a conversé avec Mansur al-Mahmud, le directeur du fonds souverain qatarien, à quatre reprises.

Le gouvernement allemand confirme ces interactions à l'agence de presse allemande (dpa), mais ne fournit pas de détails sur les discussions ni leur contenu. "Business Insider" cite "plusieurs sources informées de la situation" selon lesquelles des discussions ont commencé concernant l'acquisition d'actions Rosneft par le Qatar. Cette information est également confirmée par des sources internes à dpa.

Au cœur de cette situation se trouve la raffinerie de pétrole orientale allemande PCK, située à Schwedt, en Brandebourg. Majoritairement détenue par les filiales allemandes de Rosneft qui ont été placées sous tutelle fédérale depuis septembre 2022, cette décision avait été prise suite à la décision du gouvernement fédéral d'interrompre les importations de pétrole russe en raison du conflit en Ukraine. Au début de 2023, PCK a basculé vers d'autres sources d'approvisionnement.

Destin des actions russes

Le problème crucial maintenant est l'avenir des actions russes. Rosneft a annoncé son intention de les mettre en vente au printemps. En conséquence, l'arrangement de tutelle, souvent prolongé de six mois, a été renouvelé à nouveau. Il dure actuellement jusqu'au 10 septembre et peut être prolongé encore plus longtemps.

Le député de la Gauche Christian Görke trouve étrange que le gouvernement fédéral envisage une vente au Qatar. Le Qatar détient actuellement 20 % des actions de Rosneft. Si les filiales allemandes sont vendues, comme suggéré, "la Russie continuerait à avoir une influence indirecte", selon Görke. Au lieu de cela, le gouvernement fédéral devrait saisir les actions, plaide fermement Görke : "Il n'est pas acceptable que pareille partie structurale soit vendue comme un produit ordinaire."

