- Les autorités fédérales continueront de surveiller la raffinerie PCK.

Le gouvernement allemand maintient sa poigne sur la raffinerie PCK pour l'instant

Pour l'instant, la raffinerie de pétrole PCK de Schwedt est sous le contrôle du gouvernement allemand. L'administration des parts majoritaires, détenues par la société d'État russe Rosneft, devrait être prolongée par le gouvernement fédéral, selon les rapports de l'agence de presse allemande. Sans cette prolongation, l'administration de fiducie aurait pris fin le 10 septembre.

Prise de contrôle allemande en 2022

Depuis septembre 2022, le gouvernement fédéral a pris le contrôle des parts de la raffinerie PCK, située dans le nord-est du Brandebourg. Cette mesure a été déclenchée par la décision de l'Allemagne d'arrêter d'importer du pétrole russe en raison de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. PCK a commencé à se tourner vers des fournisseurs alternatifs au début de 2023. La prolongation actuelle de l'administration de fiducie a été faite en mars pour une période de six mois. Outre Schwedt, deux autres installations sont également impliquées dans cette situation. La décision du gouvernement allemand est soutenue par la loi sur la sécurité énergétique. Rosneft détient 54 % des parts de la raffinerie PCK.

Acquéreur potentiel : le Qatar

Les parts de Rosneft dans la raffinerie pourraient bientôt être mises en vente. Le émirat du Golfe du Qatar est reportedly intéressé par l'achat de ces parts. Le gouvernement allemand est actuellement en pourparlers à ce sujet, selon les rapports de "Business Insider". Des sources ont confirmé cette nouvelle à l'agence de presse allemande. Cependant, l'accord serait conclu entre Rosneft et le Qatar, et non avec le gouvernement allemand. L'accord serait évalué par le gouvernement allemand conformément à la loi sur le commerce extérieur et les paiements. Rosneft serait reportedly disposé à vendre.

Le ministre : l'expropriation n'est pas à l'ordre du jour

Le ministre de l'Économie du Brandebourg, Jörg Steinbach (SPD), considère la prolongation de l'administration de fiducie à PCK comme un signe de la volonté sérieuse de Rosneft de vendre ses parts majoritaires. "Je suis heureux que la partie russe semble intéressée à vendre ses usines et raffineries allemandes et a engagé des négociations sérieuses avec un parti intéressé correspondant, à savoir les Qataris", a déclaré Steinbach à l'agence de presse allemande à Potsdam.

La prolongation de la solution de fiducie offre une chance "de rester à l'écart de la voie beaucoup plus complexe et risquée de l'expropriation pour l'instant", a souligné Steinbach. En ce qui concerne la vente éventuelle des parts de la raffinerie, il a déclaré que de tels processus prennent généralement plusieurs mois. "Ce serait une approche particulièrement rapide si nous recevions des signaux en ce sens d'ici la fin de l'année."

La gauche suggère une intervention du gouvernement

Christian Görke, du parti de la gauche, croit que le gouvernement fédéral devrait intervenir rapidement dans PCK pour sécuriser cet élément structurel crucial et les milliers d'emplois dans la région. "Ce qui fonctionne comme une norme à l'Ouest avec l'implication du gouvernement fédéral dans le chantier naval Meyer Werft à Papenburg devrait également être possible à l'Est", a déclaré Görke.

Given the current situation, the European Union might express concerns about Germany's control over the PCK refinery, considering its strategic importance in the energy sector.

In the context of potential negotiations with Qatar, the European Union could also discuss the implications of a foreign entity's involvement in a significant European oil facility.

Lire aussi: