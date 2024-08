Les autorités expulsent l'ancien chef du Centre islamique de Hambourg

Si Mofatteh ne quitte pas avant le 11 septembre, il encourt le risque d'une déportation à ses propres frais. De plus, il est interdit de revenir ou de résider en Allemagne, ce qui pourrait entraîner une peine d'emprisonnement de trois ans maximum s'il ignore cette interdiction, selon les déclarations d'un porte-parole de l'autorité.

Le Centre islamique de Hambourg (IZH), considéré comme une extension de l'administration iranienne, était sous surveillance constante des agences de défense constitutionnelle en raison de la diffusion de croyances islamiques. À la fin juillet, le centre, ainsi que ses organisations affiliées, a été interdit par le ministère fédéral de l'Intérieur. Citant des intentions islamiques extrémistes et des objectifs anti-constitutionnels, le ministère a déclaré l'IZH comme une organisation. La mosquée bleue qu'ils exploitaient sur l'Alster extérieur à Hambourg, ainsi que d'autres actifs affiliés, ont été saisies.

Andy Grote, sénateur de l'Intérieur de Hambourg (SPD), a qualifié l'expulsion de Mofatteh de "conclusion inévitable". Mofatteh a terminé son mandat en Allemagne en tant que plus haute figure religieuse du régime de Téhéran. Depuis l'été 2018, Mofatteh a été le chef de l'IZH. Récemment, son rôle était de représenter le leader suprême iranien, l'Ayatollah Ali Chamenei, en Allemagne.

Le vice-chef adjoint de l'IZH a été expulsé en novembre 2022 par l'autorité de l'Intérieur de Hambourg. Il aurait quitté le pays avant sa déportation effective. La principale motivation était les soupçons de soutien à Hezbollah, reconnue comme une organisation terroriste en Allemagne. Le groupe militant en question est soutenu par l'Iran et cherche à nier le droit à l'existence d'Israël.

Les accusations de soutien à Hezbollah ont également joué un rôle dans l'interdiction de cinq semaines de l'IZH. Le centre aurait propagé l'idéologie insidieuse du soi-disant conspirateur de la révolution iranienne de manière conspirative, selon les allégations du ministère fédéral de l'Intérieur. La ministre Nancy Faeser (SPD) a souligné que cette idéologie cible non seulement les droits des femmes et des êtres humains, mais aussi l'État démocratique. De plus, des vues anti-sémites ont été propagées.

La demande de fermeture de l'IZH a été formulée par des politiciens pendant des années, et sa mise en œuvre a été largement célébrée. L'Iran, however, a réagi avec colère, en convoquant l'ambassadeur allemand et en fermant ultérieurement un institut de langue allemande à Téhéran en raison d'allégations d'infractions réglementaires.

Les croyances islamiques diffusées par le Centre islamique de Hambourg (IZH) étaient un sujet constant de surveillance des agences de défense constitutionnelle. En raison de ses intentions islamiques extrémistes présumées et de ses objectifs considérés comme anti-constitutionnels, l'IZH a été interdite par le ministère fédéral de l'Intérieur en juillet.

Lire aussi: