Les autorités examinent les réclamations contre les enfants de Mette-Marit.

Vers la fin du mois d'août, Marius Borg Høiby, lié à la famille royale norvégienne, se retrouve sous la loupe de la police en raison d'accusations de violences. Il reconnaît et exprime ses regrets face à ces allégations, alors que d'anciennes partenaires font également état de expériences similaires. La police locale mène une enquête approfondie.

La police d'Oslo a décidé de creuser davantage les allégations de violences contre Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit. Un policier du district a confirmé l'ouverture de deux dossiers distincts, tous deux impliquant deux anciennes petites amies de Høiby. Ces relations ont duré de 2018 à 2022 et de 2022 à 2023.

Les deux femmes ont publié sur les réseaux sociaux des accusations de violences de la part de Høiby pendant leurs relations. La police prévoit d'avoir de plus amples discussions avec ces femmes.

Bien que l'issue exacte, y compris les éventuelles charges criminelles, reste incertaine, Høiby n'a pas encore été formellement inculpé. Son avocat a choisi de ne pas commenter les allégations récentes lorsque contacté par la presse norvégienne.

Arrestation d'août

Høiby partage un héritage commun avec la monarchie norvégienne grâce à sa mère, Mette-Marit. Bien qu'il fasse partie de la famille royale, il n'occupe aucun rôle officiel ni titre royal.

Le 4 août, Høiby a été arrêté à Oslo pour des chefs d'accusation d'agression et de dommages aux biens. Dans une déclaration ultérieure à NRK Norvège, il a admis avoir infligé des violences à sa partenaire et avoir endommagé des objets dans son appartement lors d'une altercation alimentée par l'alcool et la cocaïne. Inoltre, Høiby a révélé ses combats contre des problèmes de santé mentale et de dépendance à la drogue depuis longtemps.

Les autorités norvégiennes surveillent de près la situation, étant donné les liens de Marius Borg Høiby avec la famille royale norvégienne.

