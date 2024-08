Les autorités examinent la théorie alternative d'un ancien politicien sur la mort d'un journaliste à Vegas: "Il manquait de cohérence"

Il a accusé la société immobilière Compass Realty, ses collègues de bureau, la police de Las Vegas, le laboratoire d'ADN et les procureurs de s'être ligués pour engager un tueur à gages et assassiner le journaliste, Jim Thompson, le 2 septembre 2022, puis fabriquer des preuves pour l'inculper.

Cependant, lors de la réponse de l'accusation lundi, Christopher Hamner a rejeté cette allégation en la qualifiant d'irrationnelle et a déclaré au jury : "Ça ne tient pas debout."

"Ça vous donne un aperçu de son état d'esprit. Il se considère très haut. Il pense que tous ces individus, ces entités, étaient si impatients de prendre la vie d'une autre personne - pas la sienne - juste pour l'inculper. Est-ce plausible ? Et surtout, où sont les preuves ?" a déclaré Hamner.

Même l'avocat de Telles, Robert Draskovich, n'a pas entièrement endossé la théorie du complot de son client, bien qu'il comprenne sa perspective.

"C'est compréhensible qu'il croie en ce complot élaboré. Quelles autres options a-t-il dans ces circonstances ?" a déclaré Draskovich lors de sa plaidoirie finale.

À la suite de la réponse, le jury a commencé à délibérer. Après avoir délibéré pendant environ quatre heures, le jury a été renvoyé pour la journée et reprendra ses travaux mardi à 9 h PT.

Les plaidoiries et la réponse ont suivi plusieurs semaines après le début du procès de Telles, un ancien administrateur public du comté de Clark âgé de 47 ans. Il a plaidé non coupable d'homicide avec usage d'une arme mortelle dans la mort de Thompson, un journaliste du Las Vegas Review-Journal.

Le procès a eu lieu presque deux ans après que le meurtre ait attiré l'attention sur les préoccupations concernant la sécurité des journalistes, même aux États-Unis. Selon le Comité pour la protection des journalistes, 14 journalistes ont été tués aux États-Unis depuis 1992.

Thompson, 69 ans, couvrait le monde interlope de "Sin City" et son travail incluait l'exposé de parrains de la mafia, d'officiels corrompus et d'agences gouvernementales véreuses. Les procureurs ont affirmé que c'était son reportage sur Telles et son obscur bureau qui avait conduit à son meurtre.

Avant sa mort, Thompson avait écrit sur des allégations de malversations dans le bureau de l'administrateur public du comté de Clark, rapportant que Telles avait créé un environnement de travail hostile et entretenait une relation inappropriée avec un subordonné.

Thompson a été retrouvé mort avec de nombreuses blessures par arme blanche près de chez lui le 2 septembre 2022. Il travaillait sur un article sur Telles au moment de sa mort, selon le Review-Journal.

Le procès et les plaidoiries

Au cours des deux dernières semaines, les procureurs ont affirmé que Telles avait assassiné Thompson parce qu'il était irrité par les articles qui ont mis en évidence le chaos dans son bureau politique. Selon les procureurs, Telles a perdu sa candidature à la réélection lors d'une primaire démocrate en juin 2022 en raison de ces articles.

Des mois plus tard, alors que Thompson travaillait sur un autre article sur Telles, les procureurs ont affirmé que Telles s'était déguisé, avait attendu dehors chez Thompson et l'avait poignardé mortellement.

Près de deux douzaines de témoins ont témoigné pour l'accusation, utilisant des preuves vidéo et physiques pour relier Telles au suspect déguisé, à une voiture marron sur les lieux et à l'ADN sous les ongles de Thompson.

Des parties du déguisement - un grand chapeau de soleil et des chaussures Nike grises - ont été découvertes coupées en morceaux dans la résidence de Telles, selon les procureurs. Les enquêteurs ont également examiné le téléphone de Telles et y ont trouvé des images de la maison de Thompson sur Google Maps, selon les procureurs.

Lors des plaidoiries lundi, la chef adjoint du procureur district, Pamela Weckerly, a passé en revue les preuves du dossier et a montré les messages de Telles critiquant les articles de Thompson.

"Il était clairement énervé par ces articles qui étaient publiés et que cela ait conduit à sa défaite à l'élection primaire", a déclaré Weckerly.

La défense a affirmé que Telles avait été piégé pour meurtre parce qu'il cherchait à réformer son bureau politique, ce qui avait énervé la "Vieille Garde". Telles a témoigné en sa propre défense lors du procès et a nié toute mauvaise action, affirmant qu'une société immobilière avait engagé un assassin pour tuer Thompson et le piéger.

"Je n'ai jamais agressé personne, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai pas tué Thompson. C'est ma conclusion", a déclaré Telles.

Lors des plaidoiries de la défense lundi, Draskovich a affirmé que l'accusation n'avait pas prouvé le dossier au-delà de tout doute raisonnable. L'enquête n'avait pas découvert le sang ou l'ADN de Thompson dans la maison, la voiture ou les vêtements de Telles, et les enquêteurs n'avaient pas trouvé l'arme du crime ni le gilet orange porté par le suspect, a-t-il affirmé.

En réponse, Hamner a violemment critiqué la théorie du complot de Telles en la qualifiant d'illogique et en affirmant qu'il était peu probable que tant de personnes soient d'accord pour tuer un journaliste dans le but de piéger un politicien de second rang.

Hamner a concédé que le plan de meurtre de Telles était "malin" et "méthodique" mais a affirmé qu'il était globalement inepte. Il a également affirmé que Telles avait le mobile et les moyens de tuer Thompson, qui travaillait sur un autre article sur lui.

"Il l'a tué parce que les reportages de Thompson ont détruit sa carrière, ont détruit sa réputation, ont peut-être menacé son mariage et ont révélé des choses qu'il admettait lui-même ne pas vouloir que le public sache. Il l'a fait parce que Thompson n'avait pas fini d'écrire."

