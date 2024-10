Les autorités examinent actuellement les cas de virus de Marburg utilisés à Hambourg.

Initiallement, on a cru que les individus qui ont voyagé de Rwanda à Hambourg n'avaient pas contracté le virus de Marbourg. Cependant, il y a eu quelques problèmes lors de la gestion de la situation à la gare principale. Les vulnérabilités potentielles sont en cours d'examen.

La gestion du cas de virus de Marbourg à la gare principale de Hambourg est actuellement examinée par différentes autorités. Selon un porte-parole de l'autorité sociale, une enquête approfondie sur l'ensemble des événements est en cours. Aucune conclusion n'a été tirée pour le moment.

Le principal objectif pendant l'incident était l'isolement, le diagnostic et plus tard le rassurément du public. Du mercredi soir tard jusqu'au jeudi matin, il y avait des soupçons que deux personnes, un étudiant en médecine et son compagnon, pourraient avoir été infectées par le virus de Marbourg.

L'étudiant avait travaillé dans un hôpital au Rwanda où des patients atteints du virus de Marbourg étaient également traités. Lors de son voyage de retour de Francfort à Hambourg en train, il a exprimé ses préoccupations concernant une éventuelle infection à des médecins à Hambourg.

Conséquemment, les voies 7 et 8 de la gare principale ont été fermées, l'homme et son compagnon ont été immédiatement isolés et ils ont été transférés dans une zone spécialisée à l'hôpital universitaire de Hambourg-Eppendorf (UKE) pour examen supplémentaire. De plus, les coordonnées des passagers qui pourraient avoir interagi avec les deux individus ont été enregistrées par précaution, selon l'autorité sociale.

Cependant, il y a maintenant des doutes à ce sujet. Un porte-parole de la police fédérale a informé le "Hamburger Abendblatt" qu'aucune donnée n'avait été collectée. Cela était impossible car le train ICE concerné était déjà parti à l'arrivée de la police fédérale. Cependant, les informations d'environ 60 passagers qui avaient l'intention de voyager dans la direction opposée vers Francfort ont été enregistrées.

La raison : le train ICE a été nettoyé à l'atelier de maintenance de Hambourg-Langenfelde mais pas dans des conditions de décontamination. Par conséquent, la police fédérale a dû arrêter le train à Hambourg-Harburg. Tous les passagers qui avaient utilisé les toilettes pendant leur voyage ont été priés de se présenter en raison d'un risque possible d'infection. La raison : l'étudiant en médecine et son compagnon sont signalés avoir utilisé plusieurs toilettes pendant leur voyage à Hambourg.

