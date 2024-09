Les autorités enquêtent actuellement sur l'homicide de Lina.

Les autorités recherchent Lina, 15 ans, depuis plus d'un an après sa disparition inexpliquée en Alsace. Ce cas médiatisé, qui s'est produit dans la région frontalière franco-allemande, présente des indices forts d'un acte criminel. Alexander Chevrier, procureur de la République à Strasbourg, a déclaré que les enquêteurs pensent maintenant que Lina a été prise en stop par un criminel et séquestrée.

Malheureusement, avec le principal suspect s'étant suicidé avant d'être interrogé et toutes les recherches pour retrouver Lina restant vaines, son sort reste incertain. Après un an sans signe de vie, les chances de retrouver Lina vivante sont minces.

Le 23 septembre dernier, l'adolescente a disparu en se rendant à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour se rendre à Strasbourg. Les enquêteurs ont découvert qu'elle n'avait pas pris le train. Les recherches intensives, qui ont impliqué des plongeurs des polices fluviales française et allemande, n'ont rien donné. Un témoin a affirmé avoir vu Lina dans une petite voiture, ce qui a conduit à l'interrogatoire de suspects parmi les propriétaires de tels véhicules dans la région.

Voiture volée saisie

Récemment, les enquêteurs ont saisi une voiture volée en août 2023 et immatriculée à Emmendingen, en Bade-Wurtemberg. À l'intérieur de la voiture, ils ont trouvé des traces d'ADN, le sac à main de Lina et des cordes suspectées d'avoir été utilisées pour la ligoter. Aucun trace de sang n'a été détectée, comme l'a rapporté le procureur. En retraçant la géolocalisation de la voiture et en analysant les vidéos de surveillance, les techniciens en criminalité ont déterminé que la voiture se trouvait près du lieu de la disparition de Lina au moment des faits.

Le suspect de 43 ans, qui s'était enfui avec la voiture volée depuis quelque temps, s'est suicidé le 10 juillet à son domicile à Besançon, dans l'est de la France. Il était prévu qu'il comparaisse devant le tribunal le 22 juillet dans le cadre de plusieurs cambriolages violents. Cet homme, qui a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie, était sous enquête à l'époque.

Grâce aux données de mouvement de la voiture, les enquêteurs ont lancé des recherches approfondies dans les forêts des Vosges, où la voiture s'était arrêtée pendant une longue période. Malheureusement, ces recherches n'ont rien donné et les investigations se poursuivent, comme l'a souligné le parquet.

Malgré la découverte de traces d'ADN, du sac à main de Lina et de cordes potentielles de contention dans la voiture saisie, son emplacement reste inconnu. L'absence de preuves sanglantes laisse les enquêteurs avec plus de questions que de réponses, ajoutant à l'incertitude entourant l'affaire de Lina.

