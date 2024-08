- Les autorités douanières ont intercepté des quantités importantes de substances illicites.

Francfort : Les agents des douanes saisissent plus de 6,2 tonnes de substances illicites en 2023

Les douaniers de Francfort ont saisi plus de 6,2 tonnes de substances illicites dans leur juridiction en 2023. Cette saisie comprend plus d'une tonne de cocaïne, 1,5 tonne de cannabis et presque 2 tonnes de khat, un stimulant classé comme stupéfiant en Allemagne, selon les annonces du département d'enquête des douanes. Les feuilles et tiges de khat ont un effet stimulant et sont classées comme narcotiques en droit allemand. De plus, les agents ont récupéré environ 10,7 tonnes de composés utilisés pour synthétiser des substances interdites.

"Les statistiques de saisie montrent que la demande de substances illicites continue de prospérer sur le marché noir", a commenté Nicole Siebert, la nouvelle cheffe du département. "Le trafic de stupéfiants est effectué de manière furtive, notamment via les services postaux ou cachés dans des envois de marchandises."

Le département d'enquête des douanes de Francfort est responsable de trois États fédéraux, à savoir la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, ainsi que de plusieurs municipalités en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Basse-Saxe, en Bavière et en Thuringe, où vivent environ 12,5 millions d'habitants.

En 2023, l'enquête douanière a également permis de récupérer un nombre exceptionnel de médicaments non autorisés et interdits, ainsi que de substances dopantes - au total, environ 170 000 comprimés, 133 kg de poudre, 8 700 ampoules et 26 litres.

