- Les autorités douanières découvrent une réserve cachée d'environ 300.000 cigarettes illicites.

Près de Magdebourg, sur l'autoroute A2, les autorités ont saisi 300 000 cigarettes de contrebande lors d'une inspection régulière. Le contrebandier a pris la fuite, selon les informations du Bureau douanier principal de Magdebourg. Selon le rapport, les officiels avaient prévu d'inspecter une camionnette à la sortie de l'autoroute de Magdebourg-Kannenstieg un jeudi, mais le conducteur a soudainement accéléré en direction de Hanovre. Les officiels ont poursuivi et ont finalement trouvé le véhicule abandonné sur le bas-côté de l'autoroute de Magdebourg. À l'intérieur, ils ont trouvé 300 000 cigarettes non taxées et probablement contrefaites. Si ces cigarettes avaient été légales, elles auraient dû payer environ 79 000 euros d'impôts. La source de ces cigarettes n'a pas encore été identifiée.

Les officiers ont repéré un homme courant à travers des champs paisibles le long de l'autoroute. Malgré l'utilisation d'un drone par les forces de police spécialisées, la chasse à l'homme a été vaine. L'enquête a maintenant été confiée à l'Office d'enquête douanière de Hanovre.

Les cigarettes saisies faisaient probablement partie d'une plus grande opération criminelle non déclarée. Les événements sur l'autoroute A2 près de Magdebourg et Hanovre ont suscité des préoccupations concernant les activités de contrebande organisées.

