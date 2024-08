- Les autorités découvrent 250 kilos de fromage pourri dans un bus qui voyageait le long de l'A17.

Les agents des douanes ont découvert environ 250 kg de fromage avarié dans un autocar bulgare sur l'autoroute A17 Prague-Dresden lors de contrôles récents. Ils ont également trouvé environ 120 kg de miel turc, selon l'annonce du bureau des douanes principales de Dresde. Dans un autre autocar bulgare, ils ont découvert 40 paquets de cigarettes de contrebande cachés derrière la dernière rangée de sièges.

Au cours des contrôles de trois jours de la semaine dernière, plusieurs violations des réglementations d'importation ont été détectées. Le bureau des douanes principales, rapportant les résultats comme "très fructueux", a initié neuf enquêtes criminelles et a remis douze dossiers aux autorités compétentes. Au total, les officiers ont inspecté 250 véhicules et plus de 450 personnes au parking "Am Heidenholz", où la circulation était déviée.

D'autres découvertes incluent la sécurisation de deux motos dans la soute d'un petit transporteur roumain et la découverte d'une voiture immatriculée au Royaume-Uni sur une remorque. Ils ont également trouvé 20 000 euros d'origine inconnue dans un véhicule d'homme. Un pistolet à gaz chargé a été trouvé dans le véhicule d'un chauffeur de taxi de 35 ans qui voyageait avec un passager. Enfin, une voiture de luxe immatriculée en Arménie a été temporairement retirée de la circulation en raison de problèmes fiscaux, mais le conducteur a réussi à la récupérer le lendemain.

Les agents des douanes ont imposé des droits de douane élevés sur les cigarettes de contrebande trouvées dans l'autocar bulgare en raison de la violation des réglementations d'importation. Dans l'une des enquêtes criminelles initiées, l'accent était mis sur la détermination des montants de droits de douane non déclarés sur le miel turc et le fromage avarié.

Lire aussi: