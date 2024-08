- Les autorités de Wasen discutent avec les forces de l'ordre sur les questions de sécurité

À la suite de l'attaque terroriste présumée de Solingen ayant entraîné trois décès tragiques, les organisateurs du Cannstatter Volksfest réévaluent leur plan de sécurité. "Nous avons actuellement une stratégie de sécurité robuste en place à la Wasen, et dans les semaines à venir avant l'ouverture du Volksfest, nous aurons des discussions approfondies avec les responsables de la sécurité de la ville de Stuttgart et la police", a déclaré un représentant de l'organisation de l'événement à Stuttgart. Indéniablement, toutes les mesures préventives et les contrôles tiendront compte des investigations de Solingen et de la situation actuelle.

Le représentant a poursuivi : "Nous surveillons de près les événements préoccupants de Solingen et les investigations qui suivent. La sécurité a toujours été d'une grande importance au Cannstatter Volksfest et est soigneusement révisée chaque année."

La 177ème édition du Cannstatter Volksfest aura lieu du 27 septembre au 13 octobre, sur la Wasen. L'an dernier, elle a accueilli environ 4,3 millions de visiteurs. Elle est classée deuxième plus grande fête populaire allemande après l'Oktoberfest de Munich.

À Munich, le maire Dieter Reiter (SPD) a précédemment annoncé qu'il mettrait en place des mesures de sécurité accrues en raison de la situation actuelle, ce qui pourrait entraîner des files d'attente plus longues aux points d'entrée. "La sécurité passe avant tout", a souligné Reiter. La Wiesn est mondialement connue comme la plus grande fête populaire et attire plusieurs millions de visiteurs chaque année. Cette année, elle aura lieu du 21 septembre au 6 octobre.

