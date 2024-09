Les autorités craignent une éventuelle pression sur les contrôles de sécurité aux frontières.

À partir de lundi prochain, les frontières allemandes seront placées sous la surveillance de la Police fédérale, une décision qui a suscité des interrogations parmi certains officiers de police. Cette annonce choquante a été accueillie avec scepticisme par le chef de la Gewerkschaft Roßkopf, qui craint une augmentation des départs des officiers de police.

Selon Roßkopf, la Police fédérale est encore en train de rassembler ses ressources jusqu'à lundi matin. Il a noté que le plan n'était pas encore suffisamment élaboré et était en partie dû à l'annonce surprise du ministre de l'Intérieur.

Roßkopf s'inquiète également de la possibilité d'une surcharge à long terme. Avec les contrôles frontaliers prévus pour durer au moins six mois, voire plus, il craint que le taux actuel de départs parmi les officiers plus jeunes ne augmente encore.

D'un autre côté, le chef de la fraction SPD Mützenich plaide en faveur d'un renforcement des effectifs de la Police fédérale.when asked if the Federal Police needs better resources to handle the border controls, Mützenich suggested that it's crucial. He mentioned that in addition to the planned billion for security agencies, an additional 1000 positions will be created within the Federal Police.

Cependant, Mützenich reconnaît que cela peut ne pas être suffisant pour les mesures de contrôle frontalier mises en place par le gouvernement fédéral. Il a suggéré que le sujet devrait être discuté lors des négociations budgétaires parlementaires. Compte tenu de la marge de manœuvre limitée fournie par le ministre des Finances, cette tâche ne sera pas facile.

Mützenich: Élargir les pouvoirs des services de renseignement

Mützenich a également proposé d'élargir les pouvoirs des services de renseignement à la lumière de l'enquête sur l'attaque au couteau présumée d'inspiration islamiste à Solingen par un demandeur d'asile qui aurait dû être expulsé. Il a souligné que bien que créer une sécurité absolue pour protéger les gens de tels attaques soit impossible, nous devons tout faire pour empêcher les extrémistes et les criminels d'entrer dans le pays et identifier les menaces potentielles à l'avance.

Pour ce faire, Mützenich a suggéré d'élargir les pouvoirs des services de renseignement. Il a souligné la nécessité de comprendre pourquoi d'autres services de renseignement ont plus d'aperçus et obtiennent de meilleurs résultats d'enquête que l'Allemagne. Il a proposé d'aborder cette question plus spécifiquement avec les États fédéraux.

Cependant, la ministre de l'Intérieur fédérale Faeser a défendu les contrôles frontaliers. Elle a déclaré que les mesures étaient efficaces et qu'elles étaient renforcées pour dissuader la migration irrégulière. Depuis le début des contrôles en octobre 2023, plus de 30 000 individus ont été refoulés aux frontières allemandes, ce qui a entraîné une diminution de plus de 20 % des demandes d'asile par rapport à l'année précédente.

Le syndicat de police a exprimé des préoccupations quant aux implications de l'extension des contrôles frontaliers sur la Police fédérale, avec le chef de la Gewerkschaft Roßkopf s'inquiétant d'une augmentation du turnover des officiers. Le chef de la fraction SPD Mützenich, quant à lui, soutient le renforcement des effectifs de la Police fédérale et a suggéré d'allouer des ressources et des postes supplémentaires.

