Les autorités confirment la démolition d'un pont à Koursk.

18:31 Les États-Unis suggèrent une aide militaire supplémentaire pour l'UkraineLe porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré à CNN qu'une déclaration concernant cette question était imminente. Cependant, il n'a pas fourni de détails spécifiques.

18:11 L'Ukraine cherche à contraindre la Russie à des discussions 'justes' avec l'offensive de KurskSelon un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, l'Ukraine cherche à contraindre la Russie à des discussions 'justes' grâce à son offensive dans la région russe de Kursk. "La stratégie militaire pousse objectivement la Russie à un processus de négociation équitable", a-t-il déclaré sur Twitter. L'Ukraine a garantit qu'elle n'avait pas l'intention d'occuper en permanence le territoire russe. "Plus tôt la Russie acceptera d'établir une paix juste, plus tôt les attaques des forces de défense ukrainiennes en Russie cesseront", a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien mardi.

17:40 L'Ukraine publie des preuves de ses succès dans l'offensive de Kursk, montrant des soldats russes qui se rendentL'Ukraine a rapporté des victoires dans son avancée dans la région russe de Kursk, publiant des images d'une brigade ukrainienne montrant des soldats russes qui se rendent au milieu des débris.

17:12 La Biélorussie s'attend à une provocation armée de l'UkraineLe gouvernement biélorusse s'attend à une provocation armée de la part de l'Ukraine voisine. Le ministre de la Défense Viktor Khrenin a informé l'agence de presse d'État Belta que la situation à la frontière était tendue. "Compte tenu de la présence d'unités armées ukrainiennes dans les zones frontalières, la probabilité de provocations armées et d'actions spectaculaires planifiées et menées sur notre territoire, y compris l'implication de formations nationalistes biélorusses, est élevée", a déclaré Khrenin. Cela a été annoncé plus d'une semaine après que des troupes ukrainiennes aient pénétré dans la région russe de Kursk. Le président biélorusse Alexander Lukashenko, allié proche du président russe Vladimir Putin, a déclaré jeudi que l'Ukraine pourrait également attaquer la Biélorussie et aggraver le conflit.

16:22 La Grande-Bretagne : la Russie n'était pas prête pour l'attaque en KurskLa Russie n'était pas suffisamment préparée à l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk, selon l'analyse britannique. Après une confusion initiale, des troupes sont maintenant envoyées en plus grand nombre dans la région, a déclaré le ministère de la Défense britannique. "Elles ont également commencé à construire des positions défensives supplémentaires pour empêcher l'Ukraine d'avancer." Les forces ukrainiennes ont lancé une offensive terrestre dans la région russe de Kursk le 6 août, la première incursion de ce type depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

16:01 Poutine se rend en Azerbaïdjan - l'arrestation n'est pas nécessaireVladimir Poutine se rend dans la république ex-soviétique de l'Azerbaïdjan sur la mer Caspienne au milieu des combats intenses entre les troupes ukrainiennes et russes dans la région de Kursk. Le leader russe sera en visite d'État à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, les 18 et 19 août, selon le Kremlin à Moscou. L'agenda comprend des discussions avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que des questions de politique internationale et régionale. Aliyev, qui dirige son pays d'une main de fer comme Poutine et fait face à des critiques pour des violations graves des droits de l'homme, s'est rendu à Moscou en avril. Plusieurs documents doivent être signés lors de la visite de Poutine à Bakou, mais le Kremlin n'a pas fourni de détails.

Poutine, recherché internationalement pour des crimes de guerre contre l'Ukraine, n'a rien à craindre quant à son arrestation en Azerbaïdjan. La république du Caucase du Sud, riche en pétrole et en gaz, est également un fournisseur d'énergie important pour l'Union européenne. On s'attend à ce que Poutine commente également les négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et son voisin l'Arménie.

15:17 Des morts et des blessés dans une attaque contre un centre commercial à DonetskUn centre commercial dans la ville orientale ukrainienne de Donetsk a été cible d'une attaque, selon les autorités locales. L'agence de presse d'État russe TASS a rapporté au moins deux morts et sept blessés, selon les services d'urgence. Des vidéos diffusées par l'agence russe RIA Novosti montrent de la fumée obscène s'échappant d'un bâtiment complètement carbonisé. L'incendie dans le centre commercial "Galaktika" est le résultat d'une attaque des forces ukrainiennes, selon le chef de la région russe annexée de Donetsk, Denis Pushilin, qui a communiqué via son canal Telegram. Une zone de plus de 10 000 mètres carrés est en feu.

Un hôpital a également été touché. Les autorités locales ont déclaré que le district où se trouve le centre commercial avait été soumis à des tirs d'artillerie ukrainienne. Ces déclarations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Il y a moins d'une semaine, au moins 12 personnes ont été tuées et 44 blessées dans une frappe de missile russe sur un supermarché dans la ville de Kostjantyniwka dans la région de Donetsk, selon les chiffres officiels.

15:01 Moscou nie une attaque massive contre le pont de Crimée, affirme avoir intercepté des drones ukrainiensL'Ukraine cherche à détruire à nouveau le pont menant à la péninsule russe annexée de Crimée, selon les rapports russes. La défense aérienne russe a intercepté douze missiles ATACMS approchant du pont, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Le ministère n'a pas fourni de preuves. Ces déclarations ne peuvent pas être indépendamment vérifiées. Cependant, l'Ukraine a régulièrement exprimé son intention de détruire le pont dès qu'elle en aura les moyens militaires, car la structure a été construite illégalement.

De plus, le ministère de la Défense à Moscou nie les attaques de drones ukrainiens sur la Crimée. Les autorités n'ont signalé aucun dommage. Il n'y a pas encore de réaction initiale de la part ukrainienne concernant les attaques sur la péninsule.

14:29 Autorités ukrainiennes appellent à une évacuation rapide de PokrovskLa Russie a eu les yeux rivés sur la ville orientale ukrainienne de Pokrovsk depuis des mois. Maintenant, les autorités ukrainiennes appellent les résidents de la ville, située dans la région de Donetsk à l'est du pays, à évacuer plus rapidement car les forces russes se rapprochent. Les troupes russes avancent reportedly à un rythme rapide, selon un message Telegram. Le temps presse, selon le message, pour rassembler les biens personnels et se rendre dans des régions plus sûres.

13:59 Se cacher dans les bois : destruction présumée de HIMARS américains en UkraineDepuis que l'Ukraine utilise des lanceurs de roquettes HIMARS dans sa lutte contre l'invasion russe, l'équipement a causé des maux de tête aux envahisseurs. Maintenant, il semble que les troupes de Moscou aient marqué un coup notable : des drones repèrent et suivent un HIMARS, et un enregistrement ultérieur montre une explosion massive.

13:34 Corps de volontaires controversé supplie les soldats russes de se rendreUn corps de volontaires russes combattant du côté ukrainien a fait appel aux soldats de l'armée russe pour se rendre. "Vos instructeurs politiques, confortablement positionnés à l'arrière, conseillent vivement de ne pas devenir prisonniers de guerre et préfèrent exploser avec votre propre grenade", écrivent les combattants de la légion "Liberté de Russie" sur Telegram. Cependant, ils argumentent qu'il est préférable de vivre que de mourir pour une médaille de supérieur. Ceux qui souhaitent se battre pour un "meilleur avenir pour la Russie" peuvent également faire défection et rejoindre la légion, écrivent-ils. "Nous sommes prêts à communiquer avec quiconque exprime un désir de tourner ses armes contre le Kremlin." La légion "Liberté de Russie" et des groupes similaires comme le "Corps volontaire russe" sont parfois liés au radicalisme d'extrême droite, comme l'a déclaré l'historien et journaliste Nikolay Mitrokhin à ntv.de. De nombreux observateurs considèrent la signification militaire de ces unités comme faible et suspectent qu'elles cherchent principalement l'attention des médias.

13:03 La Russie annonce la capture d'un village ukrainienLes troupes russes affirment avoir saisi le village de Serhijiwka dans la région orientale ukrainienne de Donetsk, selon l'agence de presse d'État russe TASS, citant le ministère de la Défense. Ces allégations ne peuvent pas être indépendamment confirmées. La Russie annonce régulièrement la capture de villages, donnant l'impression que ses forces progressent rapidement. Cependant, l'avancée dans le Donbass est toujours lente, et les villages sont souvent détruits après la capture. Les forces ukrainiennes se retirent généralement pour protéger la vie de leurs soldats face à la forte pression des forces d'invasion russes dans le Donbass.

12:20 Munz : "La situation de Kursk montre : de nombreux Russes se fichent de la guerre"L'armée russe semble lutter pour repousser l'attaque ukrainienne dans la région de Kursk. Le correspondant de ntv Rainer Munz discute de la raison pour laquelle Moscou n'envoie pas plus de troupes de Donetsk dans la région de Kursk et rend compte de la réaction de la population locale.

11:57 L'Ukraine signale des attaques russes dans le DonbassSelon le quartier général des forces armées ukrainiennes, les troupes russes continuent de lancer des attaques dans la région du Donbass. Les combats les plus intenses ont lieu dans les directions de Pokrovsk, Torez et Kurakhove, selon le quartier général à Kyiv. Un total de 144 incidents militaires ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures. Les Russes ont attaqué avec des dozens of air strikes and artillery, qui ont été déjouées, selon le rapport militaire. Les troupes russes cherchent à conquérir tout le Donbass.

11:23 La Russie déclare une alliance allemande "organisation indésirable"Une alliance allemande d'élus régionaux et locaux qui condamnent la guerre contre l'Ukraine a été déclarée "organisation indésirable" en Russie. Les représentants de l'organisation "Députés de la Russie paisible" participent à des événements "anti-russes" en Allemagne, selon les agences russes. Ils "diffusent de fausses informations sur les activités des organes d'État russes et soutiennent des organisations extrémistes". L'alliance affirme compter 74 députés régionaux et locaux indépendants, nombreux ayant trouvé refuge à l'étranger. "Tous les participants de l'union considèrent le régime de Poutine comme criminel, condamnent l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et préconisent une voie démocratique pour la Russie et la décentralisation du pouvoir", indique le site web de l'organisation.

10:48 "Pas encore livrés" - Politique allemande appelle à la livraison d'armes à l'UkraineCompte tenu des derniers développements dans la guerre d'agression russe, le président du comité de défense du Bundestag, Marcus Faber, réclame à nouveau des livraisons d'armes supplémentaires à l'Ukraine. "Le succès de l'Ukraine doit nous inciter à discuter de livraisons supplémentaires de Leopard 2 et de Fuchs", écrit le politique FDP sur la plateforme X, faisant référence au char de combat Leopard et au véhicule de transport Fuchs. "Nous n'avons livré que 5% de nos Leopard 2 et aucune partie de nos Fuchs pour l'instant. Nous pouvons en faire plus", réclame Faber. Les développements à Kursk montrent "que l'échec du Kremlin est manifeste. Sur le plan militaire, il est dépassé", écrit Faber, soulignant : "Nous avons maintenant l'opportunité de poser les fondations d'une paix durable en Europe grâce au soutien militaire à l'Ukraine."

10:07 Véhicules blindés allemands en Ukraine : les canaux pro-russes s'enflamment - Un journaliste répond avec virulenceLes canaux pro-russes s'enflamment suite à l'utilisation par l'Ukraine de véhicules de combat d'infanterie Marder, fournis par l'Allemagne à Kyiv. Une narrative sans fondement circule, affirmant que l'Allemagne attaque à nouveau, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, accompagnée d'une vidéo manipulée. Le journaliste ukrainien Illia Ponomarenko, connu dans le monde entier, répond sur X : "L'Allemagne moderne est une nation différente, avec des mentalités et des valeurs différentes. Elle a parcouru des années-lumière depuis son passé et ne mérite pas ces insultes. Au contraire, l'Allemagne, dans sa position actuelle en Europe, soutient l'Ukraine en tant que deuxième plus grand fournisseur d'aide à la défense." Ponomarenko souligne que ce sont des chars ukrainiens à Kursk, aidés par l'Allemagne pour soutenir la démocratie en Ukraine. "Si quelqu'un mérite d'être comparé aux nazis ici, ce sont le sanguinaire pilleur de tombes Poutine et ses généraux, qui détruisent systématiquement des villes entières."

09:57 L'Ukraine intercepte tous les cinq drones russesL'armée de l'air ukrainienne annonce avoir intercepté tous les cinq drones lancés par les forces russes vers des objectifs ukrainiens. Parmi eux figuraient trois drones de type Shahed d'origine iranienne, et les types des deux autres drones ont également été identifiés. La Russie a également déployé trois missiles balistiques Iskander-M, selon un communiqué de l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Les gouverneurs des régions de Kyiv et de Kirovohrad rapportent aucun dommage ni victime suite à l'attaque. Les forces russes utilisent des drones bon marché dans certaines attaques pour localiser les positions de défense aérienne ukrainiennes et également pour tromper les forces ennemies.

09:32 Journaliste de ntv Kriewald : "L'Ukraine veut montrer : Nous aidons, nous ne violons pas"L'Ukraine contrôle reportedly 1 150 km² et 82 localités dans la région russe de Kursk, selon ses propres affirmations. L'Ukraine cherche à faire entrer des organisations humanitaires dans la région pour dimostrer sa bonne volonté, selon la journaliste de ntv Nadja Kriewald. Entre-temps, une potentielle similitude avec la bataille de Bachmut se dessine dans la région de Donetsk, à Pokrovsk :

08:48 Panne technique sur un Tu-22M3 : la Russie perd un bombardier supersoniqueUn bombardier Tu-22M3 à moyenne portée s'écrase en Sibérie près d'Irkoutsk, causant une perte importante pour l'armée de l'air russe. L'avion Tupolev peut être équipé de missiles guidés, de missiles de croisière et potentiellement même du missile hypersonique "Kinshal".

08:04 Avancées ukrainiennes à Kursk : la Russie menace à nouveau d'une troisième guerre mondialeL'avancée ukrainienne dans la région de Kursk en Russie a rapproché le monde du bord du gouffre d'un conflit mondial, selon le député russe Mikhail Sheremet. Sheremet, membre du comité de défense, est convaincu que l'Occident soutient l'Ukraine dans son invasion. "Compte tenu de la présence d'équipement militaire occidental, de l'utilisation de munitions et de missiles occidentaux dans les attaques contre l'infrastructure civile, et de l'évidence indiscutable de l'implication étrangère dans les attaques contre le territoire russe, on peut en conclure que le monde se dirige vers une troisième guerre mondiale", a déclaré Sheremet à l'agence de presse d'État russe RIA. À la fois les États-Unis et l'Allemagne ont insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas impliqués dans la planification de l'offensive de Kursk. De nombreux observateurs, comme l'ISW, considèrent ces menaces récurrentes de la Russie concernant une troisième guerre mondiale ou des menaces nucléaires comme une tactique pour inspirer la peur et dissuader les gouvernements occidentaux de soutenir davantage Kyiv.

07:22 Manque d'imagination de Poutine et de la direction russe : analyse de l'ISWLe Kremlin et le commandement militaire russe ont créé une "structure de commandement et de contrôle complexe, chevauchante et donc jusqu'à présent inefficace" en réponse à l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). L'ISW suggère que le Kremlin n'a pas prévu la possibilité d'une invasion ukrainienne substantielle, la frontière étant considérée comme une ligne de front statique depuis la chute de 2022 et "probablement pas suffisamment planifiée pour les contingences impliquant la défense du territoire russe". Selon la think tank américaine, la direction russe manque d'imagination stratégique.

06:40 L'Ukraine signale une frappe réussie dans la région de CriméeLes forces ukrainiennes ont prétendument attaqué à nouveau la région de Crimée la nuit dernière, causant des dommages préliminaires à un ferry dans le port de Kerch près du pont de Crimée et à un bateau à Chernomorsk dans la région de Krasnodar. "Les investigations continuent." L'Ukraine a fréquemment signalé le coulage de ferries et de bateaux ces dernières semaines et mois, qui étaient également censés être utilisés à des fins militaires. Le coulage d'un sous-marin semble également avoir réussi.

05:59 Les États-Unis retiennent l'autorisation de déploiement des ATACMS dans la région de Kursk - Rapport de CNNSelon un rapport de CNN, les États-Unis continuent de refuser l'autorisation de déploiement de missiles ATACMS à portée étendue des fournitures américaines dans la région de Kursk. Cette fois, les États-Unis ne citent pas les préoccupations d'escalade. Le rapport, basé sur des informations de responsables gouvernementaux, indique que les États-Unis considèrent les ATACMS comme plus utiles pour cibler la région de Crimée, qui est sous occupation russe.

05:19 Zelensky : les fournitures essentielles pour les troupes de l'Est arriventAlors que les forces russes intensifient leurs activités dans l'est de l'Ukraine, Kyiv se concentre intensément sur le renforcement des défenses de la région de Donbass. "Toretsk et Pokrovsk subissent la plupart des attaques russes", a déclaré le président Volodymyr Zelensky lors de son adresse vidéo quotidienne. Les fournitures cruciales ont déjà été livrées. "Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour le moment", a déclaré Zelensky, sans confirmer si des troupes supplémentaires avaient été déployées dans les zones de conflit. Le quartier général de Kyiv a annoncé 68 accrochages depuis le matin.

03:46 Gouverneur : Avion de chasse russe Tu-22M3 s'écrase en Sibérie à IrkoutskIgor Kobzev, gouverneur de la région russe d'Irkoutsk en Sibérie, a rapporté un crash impliquant un avion de chasse stratégique Tu-22M3. Le crash est probablement dû à une panne technique. Malheureusement, un membre d'équipage a perdu la vie, comme l'a confirmé Kobzev en se basant sur des informations du ministère de la Défense russe. Les trois autres membres d'équipage ont réussi à s'échapper de l'avion et ont été transportés à l'hôpital, a partagé Kobzev via l'application de messagerie Telegram.

23:08 Ukraine accorde la citoyenneté à des volontaires étrangers et à leurs famillesSelon le ministère de la Défense ukrainien, les volontaires étrangers aidant les forces ukrainiennes et leurs familles pourront demander la citoyenneté ukrainienne, comme l'a annoncé le président Volodymyr Zelensky. "Quiconque défend l'État ukrainien, protège notre peuple et préserve notre souveraineté mérite la reconnaissance et le soutien inébranlable. Cela s'applique particulièrement à nos soldats - les légionnaires ukrainiens - qui détiennent la citoyenneté étrangère mais qui ne sont pas encore ukrainiens." a ajouté Zelensky en soulignant l'importance d'accorder la citoyenneté à ces héros et à leurs familles.

22:33 États-Unis autorisent la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot à l'AllemagneLe gouvernement américain a donné son feu vert pour la vente de jusqu'à 600 missiles Patriot et de l'équipement associé à l'Allemagne, selon l'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense (DSCA). La transaction, évaluée à 5 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros), vise à renforcer la sécurité des États-Unis en renforçant celle d'un allié de l'OTAN qui joue un rôle crucial dans la stabilité politique et économique en Europe. L'Allemagne a déjà fourni certains systèmes Patriot à l'Ukraine.

22:14 SBU : Ukraine renforce le fonds d'échange de prisonniersLe Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et les forces de défense travaillent activement pour augmenter le nombre de prisonniers échangés en capturant plus de soldats russes sur le champ de bataille, a annoncé le directeur du SBU, Vasyl Maliuk. L'armée ukrainienne a rapporté avoir capturé plus de 100 soldats russes et tchétchènes pendant son avancée dans la région de Kursk (voir l'entrée à 14:57). Cela a été discuté lors d'une conférence de presse conjointe avec d'autres officiels ukrainiens de haut niveau, qui ont réaffirmé leur engagement à rapatrier les défenseurs ukrainiens détenus par les Russes, conformément aux directives du Commandant en chef, le président Volodymyr Zelenskyy.

21:46 La Pologne rend hommage aux héros de guerre face à l'armée rouge - fait un parallèle avec PoutineLa Pologne a rendu hommage à sa victoire sur l'armée rouge lors d'un défilé militaire à Varsovie, mettant en scène des véhicules blindés, des troupes et même des alliés étrangers, tels que les États-Unis et d'autres nations alliées. Des avions de chasse ont survolé la foule. "Notre peuple doit s'armer et construire un potentiel que personne n'osera jamais défier," a déclaré le président Andrzej Duda avant le défilé, marquant le sommet des événements commémoratifs. La Pologne a célébré sa victoire sur les troupes de l'Union soviétique lors de la bataille de Varsovie en 1920 ce jour-là, commémorant les victoires, les sacrifices et l'indépendance durement gagnée de l'armée polonaise. Le ministre Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a écrit une lettre aux soldats, reconnaissant l'héroïsme de ceux qui ont défendu la Pologne depuis sa création. "Aujourd'hui, nous rendons hommage à tous les héros qui ont combattu pour notre patrie," a-t-il expliqué.

Jacek Szelenbaum, un spectateur de 60 ans, a exprimé sa gratitude pour les armes modernes présentées lors du défilé, ajoutant que cela le faisait se sentir plus en sécurité, sachant que leurs alliés internationaux étaient présents. "Un tel spectacle est rassurant, surtout en ces temps difficiles. Il est crucial de les avoir à nos côtés car la Pologne ne peut se protéger seule, seulement en tant que partie d'une alliance," a déclaré Szelenbaum.

20:59 Le lieutenant général Christian Freuding reveals plus d'aide militaire allemande pour l'UkraineLe chef de l'aide militaire allemande, le lieutenant général Christian Freuding, est revenu de discussions en Ukraine (voir la mise à jour à 16:46). Dans le format médiatique militaire allemand "Follow-up Questions", Freuding détaille les armes que l'Allemagne fournira à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. Selon cela, l'accent principal de l'aide militaire est mis sur l'envoi de systèmes de défense aérienne supplémentaires, de systèmes d'artillerie, d'armes à feu, de drones, de chars et de véhicules blindés. Plus précisément, deux batteries de systèmes IRIS-T SLM de moyenne portée et deux batteries de systèmes IRIS-T SLS de courte portée sont prévues pour atteindre l'Ukraine d'ici la fin de l'année 2024. De plus, dix canons de défense aérienne du type Gepard avec deux canons de 35 mm et environ 30 chars Leopard 1A5, actuellement en cours de rénovation par des spécialistes de Rheinmetall, seront envoyés. En outre, 400 véhicules blindés MRAP seront fournis. Les systèmes d'artillerie seront expédiés sous la forme de 12 systèmes d'artillerie automoteurs sur chenilles PzH-2000 et de quatre canons automoteurs à roues Zuzana 2.

20:20 Victimes des attaques russes en Ukraine atteignent cinqDans le sud et l'est de l'Ukraine, cinq individus ont perdu la vie en raison des attaques russes, selon les rapports officiels. Dans la région nord-est de Kharkiv, une frappe aérienne a coûté la vie à deux personnes. Une autre mort a été enregistrée à Donetsk, à l'est, causée par des tirs d'artillerie. Dans la région du sud de Kherson, un homme a succombé à une frappe de drone. L'homme qui avait auparavant subi des blessures lors d'une attaque est également décédé à l'hôpital, ont rapporté les autorités de Kherson. Les autorités de Pokrovsk exhortent les résidents, en particulier les familles avec enfants, à évacuer la ville avant qu'il ne soit trop tard. L'ennemi progresse "rapidement" vers la ville dans la région de Donetsk, selon les rapports. Selon le gouvernement ukrainien, l'armée russe continue de lancer des attaques intenses dans l'est de l'Ukraine. Moscou affirme avoir repris le village d'Ivanyivka à Donetsk, à environ 15 kilomètres du hub de transport stratégique de Pokrovsk.

19:30 Livraison de missiles de croisière à longue portée à l'Ukraine en phase avancéeDes sources proches du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy suggèrent que les discussions sur la fourniture de missiles de croisière à longue portée à l'Ukraine sont en phase avancée, selon le portail d'actualités ukrainien "Kyiv Independent". Toutefois, la date exacte d'arrivée est incertaine, a déclaré la source, ajoutant que des plans visant à ce que les missiles atteignent l'Ukraine à l'automne 2022 sont à l'étude. Selon "Politico", l'administration Biden est "prête" à fournir à Kyiv des missiles de croisière à longue portée pour soutenir leurs tout récents avions de chasse F-16. Depuis le début de l'attaque russe, Kyiv presse Washington de fournir à l'armée ukrainienne ses missiles de croisière à longue portée, lui permettant de cibler l'infrastructure militaire et les logistiques russes en profondeur dans le pays.

19:16 La Lituanie renforce l'armée ukrainienne avec un nouveau paquet d'aide militairePour renforcer l'armée ukrainienne, la Lituanie a expédié un paquet contenant des remorques, des lits pliants. Le média ukrainien "Ukrinform" rapporte, citant le service de presse du ministère de la Défense lituanien, que en août, des transporteurs blindés, des systèmes de défense aérienne à courte portée, des missiles, des systèmes de suppression de drones, des suppresseurs de tir unique, des véhicules tout-terrain avec des pièces de rechange, des remorques, des fusils, des munitions, des grenades fumigènes et leurs pièces ont été transportés en Ukraine.

Lisez tous les développements précédents [ici].

La Commission a exprimé son inquiétude quant à l'impact humanitaire potentiel du conflit en cours dans la région de Kursk, comme rapporté par Amnesty International.

En réponse aux suggestions américaines d'une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, la Commission appelle à une solution négociée globale qui donne la priorité à la paix et à la diplomatie, en insistant sur le respect du droit international et de l'intégrité territoriale.

Lire aussi: