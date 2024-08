- Les autorités cherchent des conséquences pénales pour les mineurs impliqués dans un homicide.

Au procès d'un médecin assassiné originaire de la région de l'Eifel, l'équipe de défense a demandé des peines aménagées pour les deux jeunes accusés. Le suspect de 18 ans devrait purger une peine de neuf ans et demi de prison, tandis que le jeune de 17 ans devrait en purger six ans et demi, a soutenu le procureur en chef Eric Samel lundi au tribunal régional de Trèves.

Il a affirmé que les preuves présentées au cours du procès ont clairement démontré leur implication dans l'homicide du médecin, commis lors d'une attaque surprise à son domicile de Gerolstein à la fin de l'année 2022. Au moment des faits, les deux accusés avaient tous deux 16 ans. En ce qui concerne l'ancienne partenaire de la victime, qui est également la mère du jeune de 18 ans et la demi-sœur du jeune de 17 ans, Samel a proposé une peine de sept ans et demi pour homicide involontaire.

L'argument de l'accusation a été largement soutenu au cours du procès, a rapporté Samel. Le trio cherchait à se débarrasser de la présence indésirable de l'homme qui avait abusé de l'alcool et avait eu des accès de violence depuis quelque temps. Des propos violents ont été échangés et des attaques physiques ont suivi.

Le crime odieux a été déclenché par une nouvelle altercation avec l'ex le soir fatal. Le jeune de 18 ans a décidé de mettre à exécution un plan prémédité. Il s'est armé d'une batte de baseball et a remis un clé à molette à son demi-frère. Tous deux ont attendu la victime dans une pièce de stockage, la frappant par-derrière lorsqu'elle est apparue. Le jeune de 17 ans a ensuite attaché le cou du médecin avec un lien en plastique et l'a serré.

Après le début du crime, l'accusée s'est retirée dans la chambre à coucher du premier étage de leurs trois enfants, choisissant de ne pas recourir à la violence supplémentaire. Cependant, elle a été impliquée dans l'élimination du corps et l'incendie de la voiture utilisée pour transporter les restes de la victime.

Les trois individus ont tous confessé leur implication dans le crime, mais dans des versions différentes. Un verdict est attendu dès mercredi.

Le meurtre du médecin a eu lieu dans la petite ville de Gerolstein, située près de Trèves. Après avoir commis le crime, les accusés ont éliminé la voiture de la victime dans la zone industrielle de Trèves.

Lire aussi: