Les autorités chargées de l'application de la loi empêchent de nombreuses personnes d'accéder à l'Occident.

Depuis la semaine dernière, les autorités ont renforcé les contrôles frontaliers avec les voisins occidentaux de l'Allemagne. Elles ont empêché environ 100 traversées de frontière non autorisées. Contre toute attente, le nombre de demandes d'asile augmente - il n'augmente pas comme prévu.

Selon un journal, depuis la mise en place de contrôles frontaliers complets à toutes les frontières terrestres allemandes, environ 182 tentatives d'entrée illégale ont été détectées à la frontière occidentale. "Le Monde le dimanche" a obtenu ces informations à partir de statistiques internes de la police fédérale. Sur les 100 tentatives d'entrée aux frontières avec les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France jusqu'à jeudi, 100 ont été refusées.

Le ministère fédéral de l'Intérieur a choisi de ne pas commenter ces chiffres. Le journal a rapporté que 3626 demandes d'asile avaient été déposées pendant la même période. La semaine précédente en comptait 3581, et la semaine d'avant 3063. Les demandes d'asile sont généralement déposées à l'entrée ou peu de temps après.

Les contrôles frontaliers ont commencé à toutes les frontières terrestres allemandes à partir de lundi. Les pays concernés sont la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Initialement prévus pour durer six mois, jusqu'à mi-mars, ces contrôles peuvent être prolongés. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a ordonné cette extension pour lutter contre l'immigration non autorisée.

Les contrôles frontaliers sont en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse depuis quelque temps. Selon le ministère fédéral de l'Intérieur, depuis leur extension mi-octobre 2023, environ 52 000 entrées illégales ont été détectées, et environ 30 000 personnes ont été refoulées - par exemple, si elles présentaient des documents de voyage inexistants ou invalides.

Le Conseil européen s'est dit préoccupé de l'augmentation du nombre de demandes d'asile en Allemagne, malgré les contrôles frontaliers renforcés. Malgré l'appel du Conseil européen en faveur d'une politique migratoire européenne complète, l'Allemagne continue de gérer la question principalement à ses frontières nationales.

