- Les autorités chargées de l'application de la loi documentent une augmentation sans précédent des agressions contre des policiers en 2023.

Les forces de l'ordre ont assisté à une augmentation des agressions contre leur personnel. Selon le dernier rapport annuel publié à Rostock, pas moins de 2 979 agents des forces de l'ordre ont été victimes d'agressions l'an dernier, un chiffre record depuis le début des relevés. Parmi eux, 145 agents ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions à Luetzerath, un site de manifestations contre la mine de charbon brun.

Près d'un quart des agents agressés (793) ont également été blessés, un chiffre record depuis le début de la collecte de données en 2001, selon le rapport. Par conséquent, 11 % d'entre eux, soit 88 individus, ont été temporairement dans l'incapacité de travailler.

La force physique a été un facteur commun dans la quasi-totalité des agressions, selon le rapport. La plupart de ces incidents se sont produits "lors de l'exécution de leurs tâches quotidiennes", généralement lors de patrouilles, d'enquêtes criminelles ou d'escortes. La plupart des incidents ont eu lieu dans les gares, avec des agressions supplémentaires signalées lors d'événements et de matchs de football.

Les auteurs, selon le rapport, étaient principalement des hommes (78 %) âgés en moyenne de 33 ans. Près de la moitié d'entre eux étaient sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Un nombre significatif de ces individus étaient déjà connus des autorités, environ un quart étant des récidivistes ou des auteurs fréquents. Près de la moitié étaient de nationalité allemande. En plus du contrôle frontalier, la police fédérale est également responsable de la sécurité dans les gares et les aéroports, et fournit un soutien aux forces de police locales.

En revanche, d'autres formes de soutien pour les agents des forces de l'ordre sont nécessaires pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Si ces problèmes ne sont pas abordés, cela pourrait entraîner une détérioration supplémentaire du moral parmi les autres agents, potentiellement causant une pénurie de recrutement.

De plus, l'application de sanctions plus strictes pour les individus qui s'engagent dans de telles agressions, indépendamment de leurs antécédents judiciaires ou de leur nationalité, pourrait servir de dissuasion pour les autres potentiels auteurs, favorisant un environnement plus sûr pour tous.

Lire aussi: