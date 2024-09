Les autorités aux postes de contrôle frontaliers refusent l'entrée à 640 personnes.

Depuis des développements récents, les autorités surveillent vigilamment toutes les frontières partagées avec les pays limitrophes de l'Allemagne. Au cours de la semaine dernière, ils ont détecté et rejeté de nombreux entrants illégaux, entraînant le refus d'entrée de 640 individus. Les passeurs ont été appréhendés et des mandats ont été délivrés. Malheureusement, le nombre de demandes d'asile n'a pas montré de baisse ; au contraire, il a augmenté.

Selon les rapports des médias, 898 entrées non autorisées ont été identifiées à ces frontières au cours des cinq derniers jours. Sur ce nombre, 640 individus ont été immédiatement refoulés par la Police fédérale aux frontières. Intriguant, 23 de ces individus avaient déjà été expulsés d'Allemagne Previously.

Au cours de ces cinq jours, 10 passeurs ont été arrêtés et 114 mandats d'arrêt actifs ont été exécutés. De plus, 17 individus liés à des groupes extrémistes, tels que les factions islamistes, de gauche et de droite, ont été appréhendés.

Aux frontières occidentales – partageant des frontières avec les Pays-Bas, la France, le Luxembourg, la Belgique et le Danemark – 182 tentatives d'entrée non autorisée ont été identifiées jusqu'à présent. Les statistiques internes de la Direction de la Police fédérale, telles que rapportées par "Le Monde du Dimanche", indiquent que 100 de ces tentatives ont été empêchées, les individus étant renvoyés immédiatement.

Le ministère fédéral de l'Intérieur a refusé de commenter ces statistiques. Cependant, "Bild" a rapporté que l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés avait reçu 3626 demandes d'asile aux frontières occidentales depuis lundi. La semaine précédente en a vu 3581, tandis que la semaine précédente en a vu 3063. Les demandes d'asile sont souvent déposées à l'entrée ou immédiatement après.

Depuis lundi dernier, des contrôles frontaliers ont été mis en place à toutes les frontières terrestres allemandes. Cette expansion impacte la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Initialement prévus pour une période de six mois jusqu'à mi-mars, ces contrôles stationnaires et mobiles peuvent être prolongés. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, a ordonné l'extension des contrôles dans le but de freiner l'immigration irrégulière.

De plus, des contrôles frontaliers stationnaires ont été menés aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. Depuis l'extension de ces contrôles en octobre 2023, environ 52 000 entrées non autorisées ont été identifiées, et environ 30 000 individus ont été refusés d'entrée - par exemple, lorsqu'ils ne présentaient pas les documents de voyage corrects ou valides.

Le Conseil européen a exprimé son inquiétude quant aux problèmes migratoires persistants aux frontières allemandes, car le nombre de demandes d'asile continue d'augmenter malgré la surveillance accrue des frontières et les refus. Les autorités du Conseil européen doivent se réunir la semaine prochaine pour discuter des solutions potentielles et des stratégies de collaboration.

