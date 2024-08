- Les autorités annoncent des inspections prévues dans les établissements d'enseignement.

Les policiers de Brandebourg prévoient d'accompagner la reprise des cours à l'école prochainement, en menant des contrôles. "Pour garantir la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables, nous organisons des contrôles approfondis autour des écoles et des installations périscolaires", a déclaré un représentant de la police. Avec de nombreux élèves qui découvrent le trafic routier pour la première fois, "par conséquent, la sécurité des trajets scolaires sera au centre de notre campagne nationale de sécurité routière, visant à sensibiliser aux risques et à la soutenir par des mesures de surveillance du trafic adaptées", a poursuivi le représentant.

Outre les contrôles, plusieurs séances d'information seront proposées pour éduquer les élèves aux bonnes pratiques routières et les alerter sur les dangers potentiels. "Cela comprend l'éducation piétonne, la formation de gardiens de la circulation scolaire et des visites d'un théâtre de marionnettes qui traite des traversées de rue sécurisées dans sa pièce 'La Chance de sa Vie'", a ajouté le représentant de la police. La rentrée scolaire pour la plupart des élèves de Brandebourg aura lieu le 2 septembre.

Après la rentrée scolaire à Brandebourg le 2 septembre, les enfants en 'éducation routière précoce' seront introduits au trafic routier pour la première fois. Dans le cadre de la campagne de sécurité routière, une attention particulière sera accordée aux 'écoliers en éducation routière précoce', avec un accent mis sur l'enseignement de la sécurité routière et des dangers.

