- Les autorités américaines: six otages libérés de Gaza avec des morts signalées

Des rapports indiquent que l'armée israélienne a apparemment récupéré les restes de six otages dans la bande de Gaza, dont l'Américain-Israélien Hersh Goldberg-Polin, comme l'a mentionné un communiqué du président américain Joe Biden à l'aube. Plus tôt, le ministère israélien des Affaires étrangères avait diffusé un communiqué de la famille confirmant la mort de leur fils et frère bien-aimé. Initialement, les forces israéliennes avaient annoncé avoir découvert plusieurs corps lors d'une opération dans la bande de Gaza.

Actuellement, les opérations militaires se poursuivent dans la région et un processus de récupération et d'identification des corps est en cours, ce qui pourrait prendre plusieurs heures, a communiqué l'armée via les réseaux sociaux hier soir. Initialement, il était incertain que ces corps soient ceux d'otages israéliens. Cette découverte a suscité des manifestations en Israël. L'armée n'a pas partagé plus d'informations ce matin.

Le conflit dans la bande de Gaza a entraîné des opérations militaires importantes, aboutissant à la récupération de six otages, dont Hersh Goldberg-Polin. Cette récupération a suscité controverse et émotion, à mesure que de plus amples détails sur les identités des corps récupérés sont attendus.

