- Les autorités américaines ont pris le contrôle de l'avion de Maduro.

Les États-Unis ont saisi un avion appartenant au dictateur vénézuélien Nicolás Maduro en raison de violations des sanctions. Cette information a été communiquée par le département de la Justice des États-Unis à Washington. L'avion, un Dassault Falcon 900EX, propriété et exploité par Maduro et ses proches, a été confisqué en République dominicaine et transféré en Floride, aux États-Unis. La raison de cette saisie est la violation des sanctions américaines et des contrôles à l'exportation.

Selon un communiqué du procureur général des États-Unis Merrick Garland, l'avion a été acquis illégalement pour 13 millions de dollars via une société écran et a été sorti clandestinement des États-Unis pour être utilisé par Maduro et ses associés. Un porte-parole du département du Commerce des États-Unis a souligné que, quelle que soit la luxuriance d'un avion privé ou l'influence de ses propriétaires, les États-Unis sont déterminés à récupérer chaque avion qui a été illicitement exporté des États-Unis.

Le gouvernement américain a imposé des sanctions empêchant les Américains de faire des affaires avec des membres du régime de Maduro. De plus, certaines restrictions s'appliquent aux exportations vers le Venezuela.

États-Unis : reconnaissance de la victoire de l'opposition

Les États-Unis contestent également la réélection contestée du président autoritaire du Venezuela - malgré la confirmation des résultats par la Cour suprême. Le corps électoral loyal a déclaré Maduro, au pouvoir depuis 2013, vainqueur de l'élection présidentielle du 28 juillet dans le pays sud-américain. Cependant, les résultats détaillés n'ont pas encore été publiés - le gouvernement attribue cela à une cyberattaque. L'opposition accuse le gouvernement de fraude électorale et réclame la victoire de leur candidat, Edmundo González.

Le département de la Justice des États-Unis s'active à faire respecter les sanctions contre le régime vénézuélien, comme en témoigne la saisie d'un avion appartenant à Nicolás Maduro et à ses associés. Le département s'engage à récupérer tout avion illicitement exporté des États-Unis, quelle que soit sa propriété ou sa luxuriance.

Lire aussi: